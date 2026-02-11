Credit: Press

I Garbage torneranno in Italia nel mese di giugno per il loro tour d’addio.

In quello che sarà il loro ultimo tour europeo la formazione del Wisconsin capitanata dalla scozzese Shirley Manson passerà al Parco Della Musica di Segrate (MI) giovedì 25 per un’unica data.

La storica band statunitenese, nata negli anni ’90, presenterà il suo ottavo LP, “Let All That We Imagine Be The Light“, uscito lo scorso maggio via BMG e nato in modo inaspettato a causa dell’infortunio di Shirley Manson. Nell’agosto 2024, un vecchio trauma all’anca, risalente a una caduta dal palco nel 2016, si è riacutizzato costringendola a operarsi e a interrompere il tour mondiale di No Gods No Masters. “All’epoca sembrava una maledizione, ma in realtà penso sia stato un dono. Ci ha dato una prospettiva completamente nuova”, dichiara la frontwoman.

Durante la lunga riabilitazione, Shirley si è sentita vulnerabile come mai prima. Mentre lei recuperava a casa, Butch Vig, Duke Erikson e Steve Marker lavoravano in studio, inviandole “piccoli doni sonori” per sostenerla. Questa fragilità, nuova per una performer energica e sicura di sé, è entrata nei testi: meno dichiarazioni dirette, più ricerca di emozioni, con un forte senso di mortalità e delicatezza. Se il precedente album era aggressivo e combattivo, questo disco trova la sua forza nell’esprimere paure e vulnerabilità. Per Shirley, ogni disco potrebbe essere l’ultimo: per questo affronta temi essenziali come la vita, l’invecchiamento e la distruzione imminente con tenerezza e speranza.

Ad aprire il loro concerto ci saranno i californiani Destroy Boys.

I biglietti, che costano 48 € + d.p. (posto unico) e 60 € + d.p. (Pit), saranno disponibili a breve su ‘Ticketone.it‘.