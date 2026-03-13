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La visionaria musicista e compositrice svedese Anna von Hausswolff arriva in Italia per tre date estive imperdibili.



Dopo l’uscita del nuovo album “Iconoclasts” , il suo universo sonoro fatto di organi monumentali, drone e suggestioni dark approda in location straordinarie.



8 Agosto 2026 | Villa Durazzo Bombrini, Genova, Lilith Festival

9 Agosto 2026 | Corte Agostiniani, Rimini, Sagra Musicale Malatestiana

10 Agosto 2026 | Area Archeologica di Peltuinum, L’Aquila, Paesaggi Sonori



I biglietti per la data di Genova saranno disponibili su Comcerto.it dalle ore 10:00 di lunedì 16 marzo.

I biglietti per le date di Rimini e L’Aquila andranno in vendita nei prossimi mesi