I Califone, la creatura di Tim Rutilli, arriveranno in Italia a maggio per due date.
La band sperimentale di Chicago presenterà il suo nuovo LP, “The Villagers Companion“, uscito a febbraio 2025: il disco raccoglie materiale registrato durante le sessioni dell’album precedente, “Villagers“.
Gli appuntamenti con gli statunitensi sono previsti per giovedì 21 al Locomotiv Club (all’interno dell’Express Festival) e per venerdì 22 allo Spazio 211 di Torino.
I biglietti per i concerti sono già disponibili su ‘Dice.fm’ al costo di 15 € (BO) e 18,50 € (TO) rispettivamente.