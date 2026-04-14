Credit: Alexa Viscius

Proprio poche settimane fa gli Widowspeak avevano annunciato i dettagli del loro settimo LP, “Roses”, in uscita il prossimo 5 giugno via Captured Tracks.

La band di Brooklyn ha registrato l’album lo scorso gennaio all’Old Carpet Factory sull’isola greca di Hydra: uno studio in una vecchia casa nascosta tra le ripide colline del villaggio. Lì d’inverno è tranquillo, quando i turisti sono tornati tutti a casa.

Oggi gli statunitensi hanno annunciato il loro tour autunnale europeo che passerà anche dall’Italia con un’unica data prevista per domenica 22 novembre all’Arci Bellezza di Milano.

I biglietti per il loro concerto, che costaneranno 17,25 €, saranno disponibili su ‘Dice.fm‘ a partire dalle ore 10 di venerdì 17 aprile.