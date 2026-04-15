Rothko in copertina, l’abisso della percezione, la grana del colore che si dipana e che sfida l’ignoto dentro di noi, lo sguardo che insiste nello sprofondare e fa esplodere il dettaglio.

Credit: Charles Peterson

Questo per dire che l’eponimo nuovo album del duo di Seattle porta con se’ in facciata premesse importanti che si traducono in un’idea di rinnovamento, riprendendo il punto la’ da dove eravamo forse rimasti (“Monolith and Dimensions”, “Terrestrial” forse), per dare nuova vitalità, termine controverso immagino per il progetto Sunn O))), dove insomma la focalizzazione estrema sul tema drone metal diventa parte di un gioco minuzioso di intarsi e piccole variazioni, dove i monoliti ripetitivi e titanici vibrano di un sentore incisivo come da tempo non succedeva.

Dentro quest’ora e passa di metal destrutturato, che funge da base sostanziale dell’album senza ricami od orpelli vari sperimentati in passato, si trovano sei momenti con due blocchi da 18 minuti, come l’iniziale “XXANN”, che inizia con chitarre lancinanti inusuali, portando subito il lirismo a vette considerevoli e “Mindrolling”, con field recordings acquosi che serpeggiano di qua e di là ed una lunga ma appassionante rincorsa alla tensione rumoristica.

Insomma, un album che ci fa ricordare perchè Sunn O))) sono essenziali nel panorama musicale moderno, come l’evoluzione del metal sia ben più di una estremizzazione minimale, come ancora una volta la drone music di diretta emanazione strumentale colga un immaginario profondo e non scontato, rifletta una volonta’ esistenzialista molto attuale, dove il gesto tecnico apparentemente banale trova valore nella ricerca continua del suono perfetto, fra intarsi e leggere mutazioni, che nell’album trovano anche una quasi forma melodica nell’epica finale “Glory Back”, con un pianoforte raggelante, contraltare di un intreccio chitarristico più veloce del solito, a segnare l’ultima calata lavica di suono magnificamente distorto.