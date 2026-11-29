Ieri ci ha lasciato Mike Love: il musicista californiano aveva 85 anni.

Nel lontano 1962, insieme ai cugini Brian, Dennis e Carl Wilson e all’amico dei tempi del liceo Al Jardine aveva fondato i Beach Boys.

Insieme al cugino Brian aveva scritto tantissimi dei grandi successi della storica formazione statunitense come “Surfin’ Safari”, “California Girls”, “Dance, Dance, Dance”, “Wouldn’t It Be Nice”, “I Get Around” e tanti altri.

A causa dei problemi di tossicodipendenza e di salute mentale di Brian, il ruolo di Love all’interno della band è diventato sempre più importante fino a diventare il cantante principale.

Nel 1998, dopo la morte di Dennis e Carl e con Brian impegnato nella sua carriera solista, Love ottiene i diritti per esibirsi come The Beach Boys, mentre nel 2012 arrivò la reunion con Brian Wilson, Jardine e David Marks per un tour totalmente sold-out in occasione dei 50 anni della band.

Mike inoltre è entrato nella Rock And Roll Hall Of Fame nel 1988 come componente dei Beach Boys.