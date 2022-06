WARPAINT Radiate Like This [ Virgin - 2022 ]

Quarto album delle magnetiche Emily Kokal, Jenny Lee Lindberg, Stella Mozgawa e Theresa Wayman, aka Warpaint, “Radiate Like This” arriva a mezzo decennio di distanza dal precedente lavoro “Heads Up” (2016). Negli anni trascorsi per la band, la staticità non l’ha fatta esattamente da padrone, anzi. Maternità, trasferimenti in altri continenti, creazione di una linea d’intimo, recitazione, incessante ricerca stilistica, progetti paralleli, infinite zoom calls, collaborazioni di vario tipo e mesi di post-produzione: tutti questi elementi hanno contribuito a forgiare “Radiate Like This”.

Nel nuovo disco, ultimato poco prima della pandemia, nello studio di Joshua Tree, in California, il delicatissimo e raffinato dream pop delle Warpaint si arricchisce di derive psichedeliche e r&b, che vengono ben celate dietro gli spessi strati di atmosfere oniriche, emotività stemperate e simmetrie rigogliose che contraddistinguono l’incredibile qualità del suono dell’ indie-girl-band sin dagli inizi. “Radiate Like This” s’impone di non perdere l’equilibrio in un mondo stravolto, mantenendo i piedi ben piantati in due mondi differenti, bilanciandosi continuamente tra espressione personale e collettiva, tra distanza e presenza, interiorità ed esteriorità. Il risultato sono dieci brani, tasselli d’omogenea bellezza che, con un’esasperata attenzione al dettaglio, invitano a prendere parte ad una danza lussureggiante e segreta.

“Champion”, primo singolo estratto e brano d’apertura di “Radiate Like This”, ci spalanca le porte sul disco sospingendoci, immediatamente, nel fitto di atmosfere fumose e sommesse, suggerendoci l’importanza cruciale del trovare la fiducia in sé stessi e dell’ispirare le persone amate a fare altrettanto. A seguire, “Hips” è sicuramente il brano più smanioso e sinistro dell’album e si sviluppa tutto attorno alla figura di una figlia, vista, attraverso il prisma della maternità, come una sorta di semidea.

Il binomio “Stevie” e “Send Nudes” è, invece, passionale e sexy in modo leggero e, se la prima coniuga soul-pop ad una vena intimista, la seconda strizza molto più direttamente l’occhio ad un amante al quale si rivolge senza filtri, avanzando richieste spassionate e verosimili quali: “Send a couple nudes, baby/ Have a cup o’ noodles with me, baby”.

Con “Like Sweetness” si apre una parentesi scura e rarefatta nel disco, in cui possono avvertirsi, senza troppi sforzi, echi del sofisticato ed etereo sound Warpaint delle origini.

“Trouble”, ballad lunatica dell’album, cattura col suo avvilupparsi cupo e melodico di archi, piano e voce. Segue “Proof”, ipnotica e sensuale, arricchita da atmosfere estremamente aereose e vocalizzi sussurrati quasi a mo’ di mantra.

Soffiando via tutte le nubi minacciose, “Melting” ci fa naufragare in una brezza avvolgente, ci spinge tra braccia adorate mentre dalla finestra si leva, in lontananza, un’alba incerta e rosea.

Proprio come la spuma di mare che torna sempre, inevitabilmente, a riva come il più magnifico e discreto degli spettacoli, “Radiate Like This” riporta trionfalmente sulla scena il groove sussurrato, trascinato e viscerale delle Warpaint. Un cadeau ben studiato e confezionato, fatto col cuore, ma anche e soprattutto con la testa. L’ennesima conferma dell’altissima qualità del sound di una girl band che, fidatevi, non ha per niente intenzione di scendere dal podio.