AVENGERS: INFINITY WAR

Ho letto in giro che qualche fan irriducibile di qualche supereroe, mi pare di Hawkeye, si sia lamentato per l’assenza dei propri beniamini da questa pellicola. Posto che sono certo che i vari Ant Man e, per l’appunto, Hawkeye troveranno spazio nell’inevitabile sequel previsto per il prossimo anno, critiche come questa fanno letteralmente simpatia, a fronte di un blockbuster che è riuscito a mettere insieme qualcosa come una settantina di personaggi, una trentina dei quali a tutti gli effetti considerabili principali, in una storyline assolutamente credibile.

Il ritmo è tremendamente alto, il film dura due ore e mezza, ma sembrano lunghe quanto il proverbiale schiocco di dita di Thanos e se non si fa parte di quella schiera – di cretini – che pretende l’arte in un film di supereoi ce ne è per tutti i gusti.

Si ride tantissimo, si fa a botte, si visitano pianeti e, soprattutto, ci si emoziona.



Si alzi in piedi a chi su quel ‘Mr. Stark, I don’t feel so good…‘ non gli si è stretto il cuore.