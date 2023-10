“I/O” nuovo disco d Peter Gabriel, il primo di inediti da “Up” del 2011, ha finalmente una data di uscita ufficiale.

L’album, dal quale nei mesi scorsi abbiamo ascoltato gran parte dei brani, sarà pubblicato il 1° dicembre, è stato registrato in gran parte ai Real World Studios di Bath, UK, e nello studio casalingo dell’artista e conterrà contributi di Brian Eno, Richard Russell, owner della label XL Recordings, del chitarrista David Rhodes, del bassista Tony Levin, del batterista Manu Katché, del pianista Tom Cawley e molti altri.

Gabriel in un comunicato stampa ha dichiarato:

Dopo un anno di pubblicazioni durante la luna piena, sono molto felice di vedere tutte queste nuove canzoni di nuovo insieme sulla buona nave I/O e pronte per il loro viaggio nel mondo.

Lo scorso gennaio l’artista aveva condiviso il primo singolo di “I/O”, “Panopticom“, proponendo successivamente un nuovo estratto ogni mese.

Il disco conterrà per ogni canzone due versioni: la “bright side mix” curata da Mark Spike Stent e la “dark side mix” curata da Tchad Blake. Una terza, la “in-side mix” ad opera di Hans-Martin Buff, sarà inclusa nella versione triplo cd.

Abbiamo due dei più grandi mixer del mondo in Tchad e Spike e sicuramente portano caratteri diversi nelle canzoni. Tchad è uno scultore che costruisce un viaggio con il suono e il dramma, Spike ama il suono e assemblare queste immagini, quindi è più un pittore.

“I/O” tracklist:

01 Panopticom (Bright-Side Mix)

02 The Court (Bright-Side Mix)

03 Playing for Time (Bright-Side Mix)

04 I/O (Bright-Side Mix)

05 Four Kinds of Horses (Bright-Side Mix)

06 Road to Joy (Bright-Side Mix)

07 So Much (Bright-Side Mix)

08 Olive Tree (Bright-Side Mix)

09 Love Can Heal (Bright-Side Mix)

10 This Is Home (Bright-Side Mix)

11 And Still (Bright-Side Mix)

12 Live and Let Live (Bright-Side Mix)

