Credit: Guido Harari

Sono passati quarant’anni dalla loro nascita, poco più di trentatrè dalla loro separazione. Oggi, in qualche modo, i CCCP sono di nuovo insieme. I CCCP Fedeli alla linea dal 1983 al 1990 hanno invaso l’Italia e l’Europa con il loro Punk Rock, donando al pubblico sette dischi e centinaia di live.

Ottobre 2023, messa in piedi dalla Fondazione Palazzo Magnani e dal Comune di Reggio Emilia, nasce la mostra “Felicitazioni! CCCP, Fedeli Alla Linea 1984-2024″nella bellissima cornice dei Chiostri di San Pietro a Reggio Emilia. La mostra-installazione, inizialmente in programma fino all’11 febbraio 2024, è stata da pochi giorni prorogata fino al 10 Marzo 2024.

Dall’incontro impattante con il Punk a Berlino all’obbiettivo di portare questo genere musicale in Italia, dalla nascita di una band che non conosce compromessi fino al suo scioglimento. Tutto nelle immagini e nei suoni di una mostra che non lascia delusi.

Giovanni Lindo Ferretti, Massimo Zamboni, Annarella Giudici, Danilo Fatur, i CCCP ci fanno entrare nei loro archivi. Un’esposizione così intensa che fin da subito ha generato il bisogno di una guida, ed è proprio per sopperire a questa necessità che entra in gioco il libro curato da Edizioni Interno4: le pagine del libro-catalogo di “Felicitazioni! CCCP, Fedeli Alla Linea 1984-2024″ fungono da indicazione precisa di un percorso vigoroso come quello che è stato il viaggio di una band così tanto discussa, diretta e talvolta spiazzante. Immagini mai viste prima pronte per noi, immagini che raccontano musica, parole, aneddoti. Per chi li ha amati, e per chi ancora li ama, i CCCP sono una moltitudine di esperienze. I genitori del punk filosovietico infatti non sono solo musica, ma anche teatro, reazioni e colori divenuti indelebili.

Tramite la mostra e il suo catalogo si entra nel mondo dei CCCP, un mondo definito da tanti contradditorio, un mondo in cui spesso hanno convissuto sentimenti contrastanti. Un attrito che però è stato fondamentale per la scena musicale italiana ed europea, per non parlare del fatto che l’attitudine di Giovanni Lindo Ferretti e dei suoi soci si è radicata in tanti giovani artisti, che a volte anche a livello incoscio si muovono illuminati da quella scia che la band emiliana ha portato in scena in pochissimi anni.

Piacciano o no, i CCCP hanno fatto la storia. Attraversare la loro vita grazie a fotografie, testi e locandine rende ancora più chiaro questo dato di fatto. Che dire, chi può non si la lasci sfuggire l’esperienza ai Chiostri di San Pietro a Reggio Emilia, e chi può si faccia un regalo arricchendo la propria libreria con il catalogo della mostra, così che quel viaggio resti tra i ricordi vivi e sopratutto senza tempo.

Editore: Edizioni Interno4

Autore: Giovanni Lindo Ferretti, Massimo Zamboni, Annarella Giudici, Danilo Fatur

Lingua: Italiano

Pagine: 456 pagine

ISBN 10: 8885747787

ISBN 13: 978-8885747784