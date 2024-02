17 giugno 2005. Nel parco dell’ex ospedale psichiatrico Paolo Pini, si accende l’impianto audio: è il primo MI AMI Festival.

Quasi vent’anni dopo, il festival della musica bella e dei baci – l’imprescindibile apertura della stagione degli eventi estivi, crocevia fondamentale per l’intera industria musicale in Italia e appuntamento amatissimo dal pubblico – diventa maggiorenne.

Preparandosi a celebrare un’edizione decisamente importante: dal 24 al 26 maggio 2024, infatti, il MI AMI spegnerà le sue prime diciotto candeline (sarebbero dovute essere venti, ma la pandemia ha scompaginato i piani).

Non più il festival dedicato alla musica “indipendente” – come da acronimo utilizzato nelle prime due edizioni – ma a tutta la musica “importante”. Un messaggio di sfida propositiva e rigenerativa al mondo della musica italiana più codificata e stantia, che come sempre accanto ai grandi nomi degli headliner proporrà nuovi artisti da scoprire e divulgare.

L’edizione della maggiore età, in programma all’interno del parco dell’Idroscalo, sancisce anche il successo di una manifestazione attenta nell’unire il concetto di sartorialità nelle scelte ad un alto livello di qualità dell’esperienza.

Più di un evento boutique, meno di un gigantesco evento di massa: a misura di musica.

Nel corso di questi anni, il MI AMI è riuscito ad imporsi come un vero e proprio modello e per il 2024 promette di essere ancora più memorabile, con una line up dal fascino eclettico che vedrà coinvolti tanti artisti che hanno contribuito a decretare la storia e il successo del festival insieme a talenti emergenti per tre giorni di musica importante.

Così come nella prima, storica edizione del 2005, tornano i Tre Allegri Ragazzi Morti che proprio quest’anno compiono 30 anni di attività. Per festeggiare al meglio la band di Pordenone si esibirà al festival come fosse una residenza artistica: sul palco con ben tre concerti, uno per ogni giornata, dedicati ad ogni decennio della loro storia.

Sul palco del festival per la prima volta assieme (finora si erano esibiti solo nei rispettivi progetti solisti) anche Colapesce e Dimartino, nella prima data estiva del tour del maestoso “Lux Eterna Beach Estate”. Prima data live e prima volta dal vivo per i nuovi dischi di Willie Peyote e Ditonellapiaga. A suggellare un percorso che lega artista e festival dal 2022 torna Ele A, artista classe 2002 da molti riconosciuta come la next big thing del rap in Italia forte di singoli featuring Guè, Villabanks, Bassi Maestro, Slings e Diss Gacha, che presenterà il nuovo EP.

Sarà la prima volta al festival anche per Tropico, il progetto solista dell’acclamato autore multiplatino Davide Petrella, che dopo essere stato la penna dietro ai più grandi e definenti successi della musica italiana degli ultimi dieci anni ora porta in giro un suntuoso tour per il suo “Chiamami quando la magia finisce”. Tornano gli Ex Otago, dopo la situazionista e improvvisata apparizione del 2023 con ingresso a sorpresa in Cabrio Gialla: presenteranno per la prima volta live il nuovo album.

Fra le protagoniste di MI AMI 2024 anche le due artiste più acclamate dalla critica nell’ultimo anno: Daniela Pes, affascinante polistrumentista gallurese classe 1992 ed il cui disco “Spira” prodotto da Iosonouncane ha ottenuto la Targa Tenco 2023 come Miglior Opera Prima; Marta Del Grandi, cantautrice il cui ultimo e meraviglioso “Selva” è stato da più parti eletto disco dell’anno. MI AMI è inoltre varie forme di psichedelia: quella più rock e glam del cantautore toscano Lucio Corsi, già al lavoro con Francesco Bianconi e Tommaso Ottomano, e quella più inusuale di Chiello, il fondatore della FSK che nei suoi dischi solisti sta esprimendo una personalità molto distante dalla trap che lo ha reso noto al pubblico.

Il MI AMI è come sempre attento a scegliere e spingere le migliori nuove realtà musicali. In line up la talentuosa Coca Puma, giovanissima artista romana soul rnb; la potente Lamante, scoperta e prodotta da Taketo Gohara; il seminale Irbis, talento di Bovisa ispiratore di Madame che presenterà il suo disco della rinascita con una superband al festival. Non mancheranno progetti matti, come il musical di Auroro Borealo, e ospiti stranieri come il trio inglese sperimentale Bar Italia.

Nell’attesa del festival dei baci di maggio, il MI AMI attraverserà la penisola con uno speciale tour in programma dal 28 febbraio al 14 marzo. MI AMI Club Tour 2024 presented by Dr. Martens toccherà cinque città, da Nord a Sud, con cinque serate nei principali live club del nostro Paese.

Un’occasione per rivendicare l’importanza dei luoghi in cui si produce e fa musica dal vivo, offrendo la possibilità di conoscere artiste e artisti nuovi. E portare la magia del MI AMI in giro nei più importanti templi della musica live accompagnati da Dr. Martens che prenderà nuovamente parte ad una preview itinerante del MI AMI, per ballare con chi – in tutta Italia – vive della stessa passione musicale.

Il Club Tour partirà da Roma il 28 febbraio al Monk e vedrà sul palco Bartolini, Visconti e Brucherò nei Pascoli, questi ultimi due protagonisti anche della seconda tappa a Napoli all’Auditorium 900 il 29 febbraio; il Covo di Bologna sarà la venue della terza tappa il 1 marzo con TA GA DA, Milanosport e Planet Opal, mentre il 3 marzo sarà la volta di Torino all’Off Topic con una serata di grandi talenti femminili ovvero Marta Del Grandi, Caro Wow ed ETT.

Il tour si chiuderà a Milano il 14 marzo, ai Magazzini Generali, con il live al gran completo del collettivo napoletano Thru Collected, che ha firmato “Il Grande Fulmine”, disco dell’anno per diverse testate specializzate.

I biglietti singoli e gli abbonamenti per la tre giorni sono disponibili sul rivenditore esclusivo Dice: https://bit.ly/MIAMI2024-CS