Credit: Jay Sansone

A ottobre 2022 i Bonny Light Horseman avevano pubblicato il loro ottimo sophomore “Rolling Golden Holy” e ora ritornano con un nuovo doppio LP, “Keep Me On Your Mind / See You Free“, in uscita il prossimo 7 giugno via Jagjaguwar.

Il supergruppo folk composto da Anais Mitchell, Eric D. Johnson (Fruit Bats, The Shins) e Josh Kaufman (The National, Hiss Golden Messenger, Muzz) lo ha registrato in parte alla Levis Corner House di Ballydehob in Irlanda, mentre lo stesso Kaufman si è occupato della produzione. Il disco è stato poi terminato ai Dreamland Recording Studios in Upstate New York, dove la band aveva già lavorato anche per i suoi due precedenti album.

Oltre a “When I Was Younger”, il singolo rilasciato a febbraio, il nuovo lavoro conterrà anche “I Know You Know”, che è accompagnato da un video diretto da Kimberly Stuckwisch.

Johnson dice del video del brano:

Quando ho pensato alla regia del primo (!!!) video musicale dei Bonny Light Horseman, mi è venuta subito in mente Kimberly Stuckwisch. Ero un fan di lunga data del suo lavoro sempre suggestivo e per la nostra band sentivo che avrebbe “capito”. Il trattamento che ha proposto era profondamente in linea con i sentimenti della canzone: il multiverso della vita, le dualità della gioia e del dolore, le scelte che facciamo e che tracciano la nostra rotta in un senso o nell’altro. L’abbiamo girato in una piana salata nel deserto del Mojave, cercando di sfuggire al tramonto e a branchi di coyote salati, sotto lo sguardo di alcuni pellicani del deserto che si sono allontanati.

“Keep Me On Your Mind/See You Free” Tracklist:

1. Keep Me On Your Mind

2. Lover Take It Easy

3. I Know You Know

4. Grinch/Funeral

5. Old Dutch

6. When I Was Younger

7. Waiting And Waiting

8. Hare And Hound

9. Rock The Cradle

10. Singing To The Mandolin

11. The Clover

12. Into the O

13. Don’t Know Why You Move Me

14. Speak To Me Muse

15. Think Of The Royalties, Lads

16. Tumblin Down

17. I Wanna Be Where You Are

18. Over The Pass

19. Your Arms (All The Time)

20. See You Free