Il primo disco dei londinesi Howlers, “What You’ve Got to Lose to Win it All”, è un lavoro oltremodo interessante che si muove su delle coordinate indie-rock dannatamente scoppiettanti. Adam Young e soci, infatti, hanno confezionato quindici brani che hanno il retrogusto pregnante di una malinconia atavica e dei ritornelli così incisivi da girare nella mente di chi ascolta come una giostra impazzita.

Credit: Oscar Spyrou

Del resto, le influenze degli Howlers durante la lavorazione dell’album e dei suoi estratti (sin qui) sono state piuttosto variegate. Si passa, infatti, dalle epiche colonne sonore firmate da Ennio Morricone ai Black Rebel Motorcycle Club. Un bel calderone, non c’è che dire.

All’interno del disco in questione si alternano dei momenti più epici e chitarrosi – l’opener “How Long” – ad altri in cui i Nostri provano concedersi un po’ più di introspezione (“To Make A King”). Per chi scrive, però, il vero e proprio highlight di questo “What You’ve Got to Lose to Win it All” – mai titolo fu più corposo – è rappresentato dalla splendida “El Dorado”, ovvero, uno degli inni indie-rock più sfavillanti di questa prima metà di anni Venti. Ascoltare per credere.

Di “Lady Luck”, invece, ne avevamo già scritto pochi mesi or sono. Quello degli Howlers è un gustosissimo desert-rock che giammai sfocia nella logorante banalità dei clichés. Anzi. La (bella) voce di Young riesce a trasportare l’ascoltatore in un universo fatto di note dai forti richiami brit-pop e dall’impatto maledettamente immediato. “Take It Easy” è la degna conclusione di un progetto discografico altamente qualitativo. Poco da dire.

Certo, alcuni episodi meno brillanti sono quasi inevitabili nell’economia di un disco d’esordio. Epperò, gli Howlers, riescono a risultrare credibili anche nelle tracce un po’ più evanescenti. Tradotto in soldoni, Adam Young, Guus Ter Braak e Tom Triggs, hanno già compiuto una delle imprese più difficili per una (giovane) band: ovvero, quella di trovare una propria cifra stilistica, anche se al netto di alcuni momenti di inevitabile stanca.



Il futuro è dalla loro parte.