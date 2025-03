Quanti personaggi, muovendosi dietro le quinte, hanno lasciato un segno profondo nella storia della musica senza mai ottenere le attenzioni che avrebbero meritato? Probabilmente non ci pensiamo mai, ma innumerevoli eroi silenziosi hanno plasmato i generi da noi più amati. Nascosti nelle retrovie hanno scoperto artisti di talento, organizzato concerti e festival, lanciato brani divenuti hit scala-classifiche. La Cherry Red Records celebra proprio uno di questi benefattori invisibili con le 63 tracce di “Brixton Cat”, un corposo box set di tre CD che ripercorre la storia delle prime ondate di ska, rocksteady e reggae che travolsero il Regno Unito sul finire degli anni ’60.

Al centro di tutto la figura carismatica di Joe Mansano, un trinidadiano che nel 1963 sbarcò a Londra col sogno di costruirsi una vita nel cuore pulsante del vecchio impero. Inizialmente si dedicò agli studi di contabilità ma, ben presto, la sua strada deviò verso la musica grazie a un impiego presso un negozio della Dyke & Dryden, una ditta guidata da due cittadini giamaicani specializzata nella vendita di cosmetici e album.

In un piccolo negozio di Brixton iniziò l’apprendistato musicale di Mansano che, nel giro di poco tempo, si trasformò in un vero e proprio ambasciatore del sound giamaicano, importando i primi dischi di alcuni celebri pionieri del sound caraibico. La passione lo portò poi a spingersi oltre le attività di commerciante e manager, sperimentando con soluzioni artistiche e tecniche di promozione innovative. Fu tra i primissimi a diffondere la cultura dei sound system in Europa, grazie al suo prezioso ruolo di selezionatore e mediatore culturale: un ponte tra la scena giamaicana e il pubblico britannico.

Dopo aver partecipato a un corso approfondito di music business organizzato dalla EMI e aperto un negozio tutto suo sempre a Brixton (il Joe’s Record Centre), Mansano fece il grande salto nella produzione musicale con un’etichetta chiamata Joe, una sorta di sussidiaria della leggendaria Trojan Records. Grazie al suo impeccabile fiuto per il successo, l’impresario e produttore originario di Trinidad e Tobago collezionò una serie di fortunati singoli: su tutti spicca “Brixton Cat, Big And Fat”, interpretata dal cantante giamaicano Dice The Boss (nome d’arte di Hopeton Reid), da cui viene il titolo non solo di questo nuovo cofanetto della Cherry Red, ma anche dell’unico full-length interamente composto e registrato da un manipolo di misteriosi musicisti (si è certi solo del coinvolgimento del trombonista Rico Rodriguez) guidati da Joe Mansano.

Il disco, pubblicato nel 1969 da questa anonima band ribattezzata Joe’s All Stars, è stato incluso nel cofanetto nella sua interezza, accompagnato da outtakes, rarità e altri pezzi passati per le mani del produttore caraibico. La maggior parte di questi brani, oggi perlopiù dimenticati, lasciò un segno profondo nella sottocultura giovanile britannica del periodo fra la fine degli anni ’60 e i primi anni ’70. Il cosiddetto early reggae divenne una vera e propria moda tra i mod e gli skinhead (quelli originali, figli del sottoproletariato inglese, da non confondersi con i naziskin), fino a diventare un punto di partenza per il 2 tone e una fonte di ispirazione per una miriade di band e artisti entrati nella storia della musica Made in UK (The Clash, The Police, Madness e The Specials, solo per citarne alcuni fra i più celebri).

Un’eredità importante per Mansano che, colpito dalla crisi della Trojan Records e dalla frammentazione di un mercato reggae in costante ascesa, portò avanti la sua carriera musicale fino alla metà degli anni ’70 quando, esaurita l’esperienza di una nuova label personale (la Arrow), decise di chiudere il negozio di Granville Arcade per tornare nella sua terra natale, dove riuscì a trasformare in un mestiere un’altra sua grande passione: il tennis da tavolo.

Joe Mansano è morto il 9 dicembre 2022 all’età di 84 anni, lasciandosi alle spalle una mole impressionante di produzioni di qualità che hanno contribuito in maniera determinante all’evoluzione delle sonorità caraibiche e alla loro commistione con stili e gusti occidentali. Di seguito una selezione di dieci brani estratti dal prezioso box set della Cherry Red: non una semplice compilation, ma un omaggio sentito e dovuto a un eroe dimenticato di un’era fondamentale e particolarmente felice per la musica inglese.

DICE THE BOSS & JOE’S ALL STARS

But Officer

JOE’S ALL STARS

Hey Jude

DICE THE BOSS & JOE’S ALL STARS

Brixton Cat

JOE MANSANO

Life On A Reggae Planet

KING HORROR

Dracula, Prince Of Darkness

GIRLIE AND JOMO

African Meeting

DICE THE BOSS & JOE’S ALL STARS

Gun The Man Down

RAY MARTELL

She Caught The Train

PAMELA BROWN

People Are Running

CLIVE WILLIAMS & THE HEAT WAVE

Take Good Care Of My Baby