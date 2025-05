Album numero ventotto e una data italiana in arrivo (8 luglio, Teatro Degli Arcimboldi, Milano) per i fratelli Mael sempre più impegnati tra musica, cinema, teatro, oltre al recente cameo nell’ultima puntata di “Etoile” la nuova serie di Amy Sherman – Palladino e Dan Palladino. “MAD!” è stato registrato poco dopo la fine del lungo tour di “The Girl Is Crying In Her Latte” con Steven Nistor alla batteria, Eli Pearl e Evan Weiss alle chitarre, Max Whipple al basso.

Credit: Press

Dodici brani che confermano il buono stato di forma degli Sparks. Dinamici, dotati di un peculiare senso dell’umorismo, consapevoli della propria storia ma ben decisi a non lasciarsi imprigionare dalla nostalgia. La scattante “Do Things My Own Way” racchiude la loro filosofia in pillole e note, tra calembour e giochi di parole, creatività e quell’indipendenza di pensiero che li ha sempre caratterizzati.

Howard Hughes, zaini firmati sulle spalle di adolescenti digitali dal cuore spezzato e influencer criminali si susseguono al ritmo di new wave, pop elettronico, “progressive pop” definizione che calza a pennello agli Sparks. Un buon equilibrio tra brani minimali dall’indole dark (“My Devotion”, “In Daylight”) e altri decisamente solari (“A Little Bit of Light Banter”) sempre all’insegna del più fulgido istinto melodico ben espresso nella ballata conclusiva “Lord Have Mercy”.

Non mancano momenti ritmati (“Hit Me, Baby” e “Don’t Dog It”) mentre le tastiere di “Running Up a Tab at the Hotel for the Fab” sono vera “Music That You Can Dance To”. “Drowned in a Sea of Tears” e “I-405 Rules” con incalzanti parti orchestrali ricordano “Lil’ Beethoven” evocato anche in “A Long Red Light”. “MAD!” ripercorre le varie fasi della carriera degli Sparks che ancora una volta gettano uno sguardo smaliziato sugli agi e disagi del mondo moderno con brio ed eleganza.