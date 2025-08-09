Credit: Kate Sweeney

A distanza di oltre sette anni dal loro quarto LP, “Pillar Of Na“, i Saint Seneca ritorneranno il prossimo 31 ottobre con un nuovo lavoro sulla lunga distanza, “Highwalllow & Supermoon Songs“, che sarà pubblicato dalla Lame-O Records, con cui hanno da poco firmato un nuovo contratto.

Per questo nuovo disco la band di Columbus, Ohio ha lavorato con Mike Mogis dei Bright Eyes (che aveva già prodotto “Pillar Of Na”) e con il suo collaboratore di vecchia data Glenn Davis.

Il frontman Zac Little racconta:

Ho scoperto di essere tornato alla musica country che ascoltavo da bambino e dalla quale avevo sempre voluto fuggire, ma poi ho semplicemente voluto ascoltarla. La voce di George Jones, grezza e tagliente come un rasoio, carica di emozione, la perfezione alchemica dei testi di Hank Williams, le melodie struggenti di Dolly Parton. Sembravano attraversare l’aria senza sforzo, fluttuando nell’atmosfera come un profumo anche dopo che le canzoni erano finite.

Il gruppo statunitense condivide ora il nuovo singolo “Sweet Nothing”, accompagnato da un cideo diretto proprio da Little.

Zac dice del brano:

Durante la mia luna di miele, anni fa, ho trovato questo piccolo riff. Sembrava condurre da qualche parte, ma i bordi si dissolvano nel nulla, come una mappa sbiadita. Trovavo frammenti e cercavo di metterli insieme, ma senza successo. Stati disparati che quasi combaciano, ma non del tutto. Come quando si capisce che i continenti un tempo erano uniti. L’ho riposto nel cassetto per lasciarlo riposare.



Le cose grandi e pesanti: trascendenti, effervescenti, schiaccianti o opprimenti. È difficile trovare una melodia abbastanza vivace da sostenerle.



Poi il cowboy dei sogni di Patti Smith mi ha fatto visita, direttamente dal M Train, e mi ha benedetto con un ritornello.



Sono sicuro che potrei scrivere all’infinito sul nulla. Se solo non avessi nulla da dire.

“Higwallow & Supermoon Songs” Tracklist:

Highwalllow:

1. High Walllow

2. You Have To Lose Your Hat Someday

3. Sweet Nothing

4. In A Way

5.Escape Artist

6. Non Prophet

7. Holy Hock

8. Hill Still Nameless

9.Infinity Leaf Clover

10. Hot Water Song

Viridian Moon:

11. Burnt Hand Hymn

12. May Day

13. Battery Lifer

14. Green Ink Pen

15. Long Winter

Cinnamon Moon:

16. Smoke Punching

17. I Don’t Know Why Double Birthday

18. Wild Violent

19. Mt S

20. Bitter Suite

21. Vanishing Point