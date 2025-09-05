Matilda Mann è un’altra delle belle scoperte che abbiamo fatto attraverso la nostra rubrica “Brand New”: è già qualche anno che stiamo seguendo la musicista londinese e, dopo una serie di EP, lo scorso febbraio, via 7476, è arrivato anche questo suo atteso debutto sulla lunga distanza.

Credit: Press

La songwriter britannica spiega che ogni canzone è quasi una parte di lei, aggiungendo poi che l’album parla di argomenti come l’amore, la crescita e la riflessione sul passato.

“At The End Of The Day” apre il disco con grande delicatezza: bastano un leggero fingerpicking, la voce calda di Matilda e delle belle armonie per emozionarci, sebbene non manchi la malinconia (la canzone parla, infatti, della fine di una relazione sentimentale).

Con “Dazed & Confused”, uno dei singoli anticipatori dell’album, la Mann, pur mantenendo un attitudine folk con chitarre e deliziose armonie, presenta una produzione moderna e si porta verso territori soul, in cui i suoi vocals rimangono sempre passionali.

Le esplosive linee di basso di “Meet Cute” aggiungono al disco una bella dose di energia, mentre nella delicata e raccolta “Worst Person Alive” – splendidi i suoi archi – Matilda è addolorata per le sue colpe.

La gentilezza pervade anche la meravigliosa “I’m Not”, un perfetto esempio di intimità folk; “Autopilot”, invece, pur aumentando al ritmo grazie soprattutto al basso molto intenso, ha un non so che di pop che la rende gradevolissima, senza comunque perdere nulla sotto il punto di vista dei sentimenti.

Alla fine di questi quaranta minuti possiamo tranquillamente dire che “Roxwell” è un debutto di valore, dipinto con varie tonalità sonore, scritto con il cuore e assolutamente interessante: per Matilda una promozione meritata.