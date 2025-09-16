Credti: Bandcamp

Gli occhi aperti sui Cardinals li abbiamo, eccome se li abbiamo. Ora il gruppo di Cork ha annunciato il suo album di debutto e ha condiviso il brano che dà il titolo all’album.

La band evoca un’alchimia unica che si muove tra shoegaze, folk tradizionale irlandese e alt-rock per dar vita a un sound unico e di grande impatto emotivo.

<a href="https://cardinals.bandcamp.com/album/masquerade">Masquerade by Cardinals</a>

“Masquerade” uscirà a febbraio e includerà anche il singolo già pubblicato “Big Empty Heart”. Il nuovo singolo è avvincente, con i suoi ritmi bassi e un taglio indie-rock ipnotico e sublime che poi si fa più corposo.

Ecco cosa pensa il frontman Euan Manning:

Il disco cerca di smascherare la “mascherata” o la facciata che tutti noi indossiamo. Il sipario viene tirato e il cinismo prende il suo posto: è davvero facile essere cinici, mentre è molto più difficile essere ottimisti e sinceri. Lo abbiamo imparato suonando e facendo tour, ma non si può essere completamente cinici se si fa musica, si girano film o qualsiasi altra cosa: fare arte ti costringe ad andare oltre quella corazza protettiva. Spogliarsi di essa è doloroso, perché si possono scoprire cose di cui non si va fieri, ma porta anche a una sorta di accettazione che non si può raggiungere se non ci si concede quella vulnerabilità. Molti dei temi e delle idee dell’album provengono da lì. La canzone Masquerade è l’esplorazione più ampia di questo concetto. È sicuramente uno dei momenti più intimi dell’album. La vulnerabilità che rivela è scomoda ed è proprio lì che volevamo arrivare quando abbiamo scritto le canzoni del disco.

