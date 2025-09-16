Gli Sleaford Mods hanno fatto oggi un ritorno esplosivo, pubblicando il nuovissimo singolo “Megaton” tramite Rough Trade Records.

Questa è la loro prima nuova uscita dall’album “UK GRIM” del 2023. Continuando la collaborazione del duo con l’organizzazione benefica War Child, tutti i profitti di “Megaton” saranno devoluti a sostegno del lavoro di War Child a favore dei bambini vittime di conflitti.

Oltre alla versione digitale, è ora disponibile per il preorder un singolo da 7″con il brano “Give ‘Em What They Want” sul lato B.

“Megaton, No War No Death!” dichiara il frontman Jason Williamson, facendo eco al grido di battaglia centrale della canzone. “Dovremmo essere allineati gli uni con gli altri, ma invece siamo paralizzati dai social media e dal separatismo che ne deriva: genocidio… swipe… corpi da palestra… swipe… foto di cibo… swipe… fame. Uccisioni su uccisioni, tante informazioni terribili e orribili seguite da un meme di gatti seguito da volti filtrati oltre ogni riconoscimento“.

Aggiunge: “Tale è il peso del trauma, del senso di colpa e dell’impotenza nelle società privilegiate che ci contorciamo come una capsula di Petri sovraccarica di alghe alimentate dall’algoritmo. Tutto è sbagliato e tutto, come reazione, viene sostenuto come giusto, e in questo diamo vita a comportamenti che soffocano la solidarietà e causano ondate di alienazione emorragica, mentre il mondo crolla silenziosamente fuori dallo schermo“.

Ispirato dalla descrizione del rumore e della confusione che avvolgono la società contenuta nella canzone, l’artista e fotografo Nick Waplington ha diretto un video per il brano che è stato girato allo Speaker’s Corner di Hyde Park a Londra.

“Quando si è presentata l’opportunità di lavorare con Jason e Andrew, ho colto al volo l’occasione. Abbiamo un legame grazie alla nostra storia comune a Nottingham, e quello che era iniziato come un servizio fotografico si è rapidamente trasformato in un’idea per un video“, spiega Nick Waplington.