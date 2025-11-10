Pop, elettronica, chitarre acustiche ed elettriche, sintetizzatori da sempre accompagnano Scippa in un percorso musicale fatto d’incontri, fondamentale quello col produttore Matteo Portelli che lo segue da anni, suggestioni, riflessioni e inquietudini, leggerezza e introspezione. Un dialogo continuo in parole e musica che prosegue con i dieci brani di “Niuman”.

Terzo album dopo “Vagando Dentro” e “Canzoni D’emergenza”, tracce come messaggi in bottiglia che lanciano uno sguardo spesso disilluso e sarcastico sul mondo di oggi (è il caso di “Tattiche Di Vita Contemporanea” e della title track). Cantautore dalla penna affilata Scippa, imprevedibile anche quando parla di sesso e sentimenti ne “I Tuoi Occhi” e “Erotica”.

L’uso degli archi e dell’harmonium rivela una scrittura matura in “Scomparire # 1″ e “Scomparire # 2″ versioni diverse di un brano significativo e intenso che ricorda Max Gazzè. E’ fatta di dettagli, melodie sincere come quelle di “Duemilasedici” e “Per Tutte Le Volte Che” la musica di Scippa, dotato di un’ironia pungente nel racconto di un’umanità verace sulla stessa lunghezza d’onda di Giancane o Emilio Stella.

Listen & Follow

