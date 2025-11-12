A settembre gli Alabama Shakes erano tornati a farsi sentire con materiale inedito.
La band di Athens, infatti, aveva condiviso il singolo “Another Life“, la prima nuova canzone in oltre dieci anni, vale a dire dall’uscita del loro ottimo sophomore “Sound & Color“.
Oggi il gruppo southern-rock statunitense ha annunciato anche il suo ritorno in Europa previsto per la prossima estate: la formazione dell’Alabama passerà anche in Italia e più precisamente con una data unica prevista per martedì 7 luglio in Piazza Napoleone a Lucca all’interno del Lucca Summer Festival.
Le buone notizie non finiscono qui perchè come opening-act della serata ci sarà niente meno che Matt Berninger, il frontman dei nostri amatissimi National, che presenterà – anche qui in data unica nel nostro paese – il suo nuovo progetto Get Sunk.
I biglietti per questo doppio imperdibile concerto saranno disponibili a partire dalle ore 11 di giovedì 13 novembre su ‘Ticketone.it‘.