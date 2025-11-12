Credits: Press

Ad appena ventitré anni, Sadie Jean è già riuscita a conquistare milioni di ascoltatori con il suo album di debutto “Early Twenties Torture”, una dolce commistione tra nostalgia, crescita e temi personali. Quest’atmosfera molto intima sarà nuovamente centrale nel suo “early twenties tour(ture)”, che non si fa mancare una data italiana: 15 novembre 2025 al BIKO Club di Milano, al quale si aggiunge anche Ben Ellis in apertura. Emozioni intense, crescita e conversazioni notturne: in attesa del live, ci siamo fatti raccontare da Sadie qualcosina sul disco, e soprattutto cos’ha in serbo per il pubblico italiano.

Ciao Sadie, spero che il tour stia andando bene! Congratulazioni per l’uscita di “Early Twenties Torture”. Quale canzone (o quali canzoni) diresti che riassume meglio ciò che vuoi trasmettere attraverso l’album, e perché?

Penso che “one that I want (but I don’t know why)” catturi davvero l’essenza di “Early Twenties Torture”. Quella consapevolezza di sé e dei propri comportamenti è un tema centrale sia dei miei veri vent’anni sia dell’album.

Questo sarà il tuo primo concerto in Italia (congratulazioni!) Il BIKO Club ha un’atmosfera molto accogliente e intima, come pensi che questo influenzerà la tua esibizione?

Considero la mia musica e i miei concerti esperienze molto intime, quindi credo che l’atmosfera che si creerà al BIKO Club rispecchierà proprio questo.

Come descriveresti i tuoi live a qualcuno che non ti conosce?

Penso che questo set offra un bel mix di brani più energici e altri più lenti. Direi quindi di aspettarsi varietà e tante storie molto personali. Sul palco tendo sempre a raccontare forse un po’ troppo di me!

C’è un verso o un testo di cui vai particolarmente fiera o a cui sei particolarmente legata?

Uno dei miei preferiti è: “I could’ve been someone who loved you, but now I’m just someone who tried” – avrei potuto essere qualcuno che ti amava, ma ora sono solo qualcuno che ci ha provato. Mi piacciono molto anche i testi di “Somebody’s Everything”.

C’è una canzone che ti piace particolarmente suonare dal vivo?

Mi diverto molto a suonare dal vivo la mia nuova canzone “Move On First”, ma anche “Locksmith” è sempre super divertente da portare sul palco.

E quale pensi che sarà la canzone più emozionante per il pubblico?

Quasi tutta la mia musica è piuttosto emotiva, ma forse “I Don’t Know Better” è quella che fa versare più lacrime. La suono in versione acustica, solo io e il pianoforte, e questo la rende ancora più intensa.



