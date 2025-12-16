Chet Faker arriverà in Italia nel mese di luglio.
Il musicista e produttore nativo di Melbourne presenterà il suo nuovo disco, “A Love For Strangers”, in uscita il prossimo 13 febbraio via Detail Records / BMG.
Nick Murphy, titolare del progetto, suonerà venerdì 24 all’Anfiteatro Del Vittoriale di Gardone Riviera (BS) in quella che sarà la sua unica data nel nostro pease.
I biglietti per il concerto, che costeranno dai 34,50 € ai 46 € + d.p. a seconda dei posti, saranno disponibili dalle ore 10 di mercoledì 17 dicembre su ‘Ticketone.it‘.