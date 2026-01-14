Credit: press

Dopo l’annuncio di Vulfpeck e Lorde, primi headliner dell’edizione 2026, UNALTROFESTIVAL torna a farsi sentire con il primo nome della sua preview: domenica 28 giugno 2026 il palco del Circolo Magnolia di Segrate (MI) ospiterà Aldous Harding, una delle voci più magnetiche e imprevedibili della scena folk contemporanea.

Biglietti QUI.

UNALTROFESTIVAL PREVIEW nasce come anticipazione di ciò che verrà, un primo assaggio dell’atmosfera unica che da sempre caratterizza il Festival, prima ancora che la rassegna prenda pienamente forma. Aldous Harding rafforza una direzione artistica che punta su personalità forti, mondi sonori distintivi e live capaci di lasciare il segno.

Carismatica cantautrice neozelandese, Aldous Harding è stata capace di costruire negli anni un linguaggio musicale unico: canzoni folk in perfetto equilibrio tra delicatezza e inquietudine, accompagnate da testi enigmatici e melodie che sembrano arrivare da un tempo sospeso. I suoi concerti sono racconti fuori dalle regole ricchi di emozioni, accompagnati da una presenza scenica che non ha eguali. Ecco perché ci fa molto piacere annunciare che la Harding non farà tappa solo a Milano, ma sarà anche a Bologna e Roma. Ecco le date nel dettaglio:

29 giugno:

Bologna, Locomotiv



30 giugno:

Roma, Monk

Biglietti QUI