Credit: Press

“LP 4”, quarto disco in studio per gli American Football, uscirà il prossimo 1 maggio su Polyviyl record.

Il nuovo lavoro, dal quale ad oggi non è stato ancora anticipato nessun brano, segue di circa 7 anni l’ultimo “LP3” uscito nel 2019. Ancora prima, nel 2016, avevamo accolto “LP2” il disco che segnava il ritorno di Mike Kinsella e soci dopo un silenzio lungo 17 anni (il debut album “LP1” è datato 1999).

Nel 2019, la band ha pubblicato “Year One Demos”, raccolta di registrazioni che risalivano a sessioni in studio di “LP1”, disco che in occsione dei suoi 25 anni sarà poi celebrato, nel 2024, con ristampa e cover dei brani realizzate da artisti come Ethel Cain, Iron & Wine, Manchester Orchestra e altri.

La band tornerà live in Italia, in unica data a Milano, il prossimo 19 giugno.

“LP4” tracklist:

01 Man Overboard

02 No Feeling

03 Blood On My Blood

04 Bad Moons

05 The One with the Piano

06 Patron Saint of Pale

07 Wake Her Up

08 Desdemona

09 Lullabye

10 No Soul to Save