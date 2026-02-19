“LP 4”, quarto disco in studio per gli American Football, uscirà il prossimo 1 maggio su Polyviyl record.
Il nuovo lavoro, dal quale ad oggi non è stato ancora anticipato nessun brano, segue di circa 7 anni l’ultimo “LP3” uscito nel 2019. Ancora prima, nel 2016, avevamo accolto “LP2” il disco che segnava il ritorno di Mike Kinsella e soci dopo un silenzio lungo 17 anni (il debut album “LP1” è datato 1999).
Nel 2019, la band ha pubblicato “Year One Demos”, raccolta di registrazioni che risalivano a sessioni in studio di “LP1”, disco che in occsione dei suoi 25 anni sarà poi celebrato, nel 2024, con ristampa e cover dei brani realizzate da artisti come Ethel Cain, Iron & Wine, Manchester Orchestra e altri.
La band tornerà live in Italia, in unica data a Milano, il prossimo 19 giugno.
“LP4” tracklist:
01 Man Overboard
02 No Feeling
03 Blood On My Blood
04 Bad Moons
05 The One with the Piano
06 Patron Saint of Pale
07 Wake Her Up
08 Desdemona
09 Lullabye
10 No Soul to Save