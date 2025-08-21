Credit: Press

Gli Squanderers sono un supergruppo composto da Wendy Eisenberg – improviser e songwriter che ha lavorato tra vari generi tra cui jazz, noise e avant-rock, da David Grubbs – ex componente di Gastr Del Sol, Bastro e Squirrel Bait e da Kramer – noto compositore, musicista e produttore, nonché fondatore della Shimmy-Disc.

Il trio ha pubblicato il suo primo LP, “If A Body Meet A Body”, lo scorso novembre e domani – venerdì 22 agosto – realizzerà il suo sophomore, “Skantagio“.

Oggi arriva un’ultima anticipazione, “Theme For Insufficient Overpreparation”, di cui potete vedere il video qui sotto.

Kramer dice della traccia:

“Theme For Insufficient Overpreparation” è una meditazione sonora sul ciclo vitale di 17 anni della cicala “periodica” (genere: Magicicada). Attualmente in concerto intorno alla mia casa nella Carolina del Nord occidentale, dopo quasi due decenni passati a comporre in silenzio sottoterra, emergono e cantano bellissime canzoni ronzanti a circa 100 db. È una performance di “resistenza” che dura settimane. Utilizzano anche il tempo limitato che hanno in superficie per riprodursi (vedi video). Poi se ne vanno, di nuovo. La “Brood XIV” del 2025 è la progenie delle cicale emerse nel 2008, quando il Motorola RAZR era il cellulare più venduto. George W. Bush era presidente e Obama era una promessa all’orizzonte. Il primo avvistamento americano registrato di questa covata fu fatto da William Bradford (governatore della colonia di Plymouth) nel 1634. Spunti di riflessione.

Il brano, totalmente strumentale, procede per quasi sei minuti tra delicati arpeggi e qualche inserzione noise, disegnando sperimentali atmosfere ambient davvero molto rilassanti.

