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A distanza di due anni da “The First Exit”, i Tramhaus torneranno il prossimo 9 ottobre con il loro sophomore, “Blister”, che sarà pubblicato da sei differenti indie-label europee (in Italia sarà la ravennate Bronson Recordings a realizzarlo).

Non abbiamo ancora i dettagli del disco, nè il pre-order, ma la band post-punk di Rotterdam, che abbiamo visto a fine 2024 al Covo Club di Bologna, ha però già condiviso un primo estratto, “Plovdiv”, che potete ascoltare qui sotto.

Il nuovo singolo dei Tramhaus, “Plovdiv”, prende il nome dal luogo in cui è stato composto: una città bulgara che ha rappresentato la tappa conclusiva di una serie di tre concerti che la band di Rotterdam ha tenuto nel Paese. Nel giorno libero prima del volo di ritorno – con lo studio già in programma due giorni dopo – sono finiti nella sala prove di un musicista locale che li aveva ingaggiati. Quella sala era nascosta in un edificio di un partito politico comunista, e il brano che ne è scaturito quel pomeriggio è diventato subito l’apertura del nuovo album.

Gli olandesi hanno anche svelato le date del loro lunghissimo tour europeo che passerà anche in Italia a marzo 2027: saranno due gli appuntamenti con i Tramhaus previsti per giovedì 25 all’Annibale Night di Ravenna e per venerdì 26 al Bronson di Ravenna.