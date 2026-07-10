La cantante dei Lankum, Radie Peat, ha pubblicato il suo primo singolo da solista, “Still I Love Him”.

Il brano, pubblicato dalla Rough Trade Records, è l’interpretazione di Peat di una canzone tradizionale, rielaborata insieme a John Francis Flynn.

Flynn ha scoperto questa rara versione della canzone negli Irish Traditional Music Archives prima di comporre una melodia che la accompagnasse. L’ha poi condivisa con Peat, che l’ha arricchita con un intricato arrangiamento vocale, armonie e sottili contrasti tonali.

«Mi piace l’indiretto», ha detto Peat a proposito del brano. «Non mi piace essere troppo esplicita e volevo la libertà di prendere decisioni riguardo alla mia voce senza dovermi giustificare. John ha scoperto la canzone in un archivio intitolato “True Love”; l’ho trovata così cupa – anche se si soffre – proprio per quanto si ama qualcuno – si resta, si va avanti. Stavo cercando di mostrare le due facce della medaglia, volevo trasmettere i due estremi che possono esistere quando viviamo l’amore».