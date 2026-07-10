Dopo oltre quattro anni dall’uscita del loro sophomore, “My Other People“, i TV Priest ritorneranno il prossimo 6 novembre, via AMK / Kartel Music Group, con un nuovo LP, “Cartoons“.

Con i due album precedenti (“Uppers” del 2021 e “My Other People” del 2022), i TV Priest si sono distinti come un gruppo indagatore e curioso, dotato del talento di abbracciare l’esistenziale e di collegare ciò che è disconnesso. “Cartoons” emerge dalle macerie dell’introspezione, alla ricerca di nuovi modi di essere e di scrivere musica partendo da un punto di vista diverso. Il risultato è un disco con sorprendenti sfumature di REM, Radiohead, The National e Foals: il fuoco e la riflessione filosofica dei loro lavori precedenti sono ancora presenti, ma ora accompagnati da una più ampia varietà di strumenti più delicati. Pianoforte. Violino. Registrazioni di canti di uccelli frammentate e ricomposte, “all’esplorazione dell’intersezione tra digitalismo e natura“. Tutto era in gioco mentre ridefinivano il loro sound.

Il frontman Charlie Drinkwater dice dell’album:

“Cartoons” è un disco sulla confusione. Sul piccolo, quotidiano disfacersi dei mondi che pensavamo di conoscere, e su quelli nuovi e strani che nascono sulla loro scia. Sugli eroi e i cattivi e sulla linea sempre più sottile e tremolante che li separa. Sulla sorveglianza e sul rifugio, e su dove, esattamente, a una persona sia permesso scomparire. Su di me, e a volte su di te.

“Cartoons” è nato dal rallentamento. Alex Sprogis e io l’abbiamo scritto nell’arco di due anni tranquilli, e da qualche parte in quel periodo abbiamo smesso di sorvegliare la nostra porta d’ingresso. Abbiamo lasciato che la stanza si riempisse di collaboratori, amici e un cast più ampio di musicisti. Le canzoni sono diventate più rumorose, più strane e più tenere proprio per questo. È la cosa più collettiva che abbiamo mai realizzato, e la più esposta.

È anche, in qualche modo, il nostro disco più diretto e il più espansivo. Le canzoni ti raggiungono più velocemente ora; i ritornelli non si vergognano di dire ciò che intendono. Ma sotto sotto, il terreno è cambiato. L’alt rock americano si appoggia alla produzione elettronica. Le chitarre di Alex si intrecciano con batterie programmate, registrazioni sul campo organiche, campioni di dati digitali e una linea di basso che prende spunto dalla produzione dance. E per la prima volta ho smesso di avere paura di cantare; di portare avanti una melodia allo scoperto, senza difese, senza il vecchio riflesso di sminuire o nascondere qualcosa. Ci sono fruscii e cori, macchine e respiri.

Se prima puntavamo l’obiettivo verso l’esterno, questa volta l’abbiamo rivolto verso noi stessi. Cartoons è un album più personalmente politico: un disco su come cerco, e molto spesso fallisco, di muovermi nel tardo capitalismo, nel lavoro, nella famiglia, nell’amore e nel lungo tempo del mio mondo interiore. C’è rabbia, ma anche tenerezza; e un dolore che ha smesso di mentire a se stesso. Non una risoluzione. Solo compagnia, là fuori nel mondo rumoroso.