Dopo oltre quattro anni dall’uscita del loro sophomore, “My Other People“, i TV Priest ritorneranno il prossimo 6 novembre, via AMK / Kartel Music Group, con un nuovo LP, “Cartoons“.
Con i due album precedenti (“Uppers” del 2021 e “My Other People” del 2022), i TV Priest si sono distinti come un gruppo indagatore e curioso, dotato del talento di abbracciare l’esistenziale e di collegare ciò che è disconnesso. “Cartoons” emerge dalle macerie dell’introspezione, alla ricerca di nuovi modi di essere e di scrivere musica partendo da un punto di vista diverso. Il risultato è un disco con sorprendenti sfumature di REM, Radiohead, The National e Foals: il fuoco e la riflessione filosofica dei loro lavori precedenti sono ancora presenti, ma ora accompagnati da una più ampia varietà di strumenti più delicati. Pianoforte. Violino. Registrazioni di canti di uccelli frammentate e ricomposte, “all’esplorazione dell’intersezione tra digitalismo e natura“. Tutto era in gioco mentre ridefinivano il loro sound.
Il frontman Charlie Drinkwater dice dell’album:
“Cartoons” è un disco sulla confusione. Sul piccolo, quotidiano disfacersi dei mondi che pensavamo di conoscere, e su quelli nuovi e strani che nascono sulla loro scia. Sugli eroi e i cattivi e sulla linea sempre più sottile e tremolante che li separa. Sulla sorveglianza e sul rifugio, e su dove, esattamente, a una persona sia permesso scomparire. Su di me, e a volte su di te.
“Cartoons” è nato dal rallentamento. Alex Sprogis e io l’abbiamo scritto nell’arco di due anni tranquilli, e da qualche parte in quel periodo abbiamo smesso di sorvegliare la nostra porta d’ingresso. Abbiamo lasciato che la stanza si riempisse di collaboratori, amici e un cast più ampio di musicisti. Le canzoni sono diventate più rumorose, più strane e più tenere proprio per questo. È la cosa più collettiva che abbiamo mai realizzato, e la più esposta.
È anche, in qualche modo, il nostro disco più diretto e il più espansivo. Le canzoni ti raggiungono più velocemente ora; i ritornelli non si vergognano di dire ciò che intendono. Ma sotto sotto, il terreno è cambiato. L’alt rock americano si appoggia alla produzione elettronica. Le chitarre di Alex si intrecciano con batterie programmate, registrazioni sul campo organiche, campioni di dati digitali e una linea di basso che prende spunto dalla produzione dance. E per la prima volta ho smesso di avere paura di cantare; di portare avanti una melodia allo scoperto, senza difese, senza il vecchio riflesso di sminuire o nascondere qualcosa. Ci sono fruscii e cori, macchine e respiri.
Se prima puntavamo l’obiettivo verso l’esterno, questa volta l’abbiamo rivolto verso noi stessi. Cartoons è un album più personalmente politico: un disco su come cerco, e molto spesso fallisco, di muovermi nel tardo capitalismo, nel lavoro, nella famiglia, nell’amore e nel lungo tempo del mio mondo interiore. C’è rabbia, ma anche tenerezza; e un dolore che ha smesso di mentire a se stesso. Non una risoluzione. Solo compagnia, là fuori nel mondo rumoroso.
Ad anticipare la release ecco il nuovo singolo “Love Song (A Good Kind Of Weapon)”, di cui potete vedere il video qui sotto.
Drinkwater racconta:
È stato l’amore a spingerci a formare la band, eppure non avevamo mai scritto una canzone che esplorasse l’amore romantico né lo avessimo affrontato come una dichiarazione d’amore ai nostri partner. Questo brano è stato una risposta a tutto ciò: un liberarci da ogni artificio e un’espressione di desiderio. Volevamo esplorare come l’amore sia al tempo stesso quotidiano e straordinario. È nel lavare i piatti senza che nessuno lo chieda, o nei fiori comprati tornando a casa dal lavoro, ma è anche nei gesti grandiosi, nelle conversazioni a tarda notte o in quella meraviglia personale che si prova quando si scopre qualcosa di nuovo su qualcuno nonostante tutti quegli anni trascorsi insieme. E, dopotutto, l’amore è un’arma per un cambiamento giusto e per il bene. È una dichiarazione di resistenza quando il sottofondo del mondo attuale sembra essere l’odio e la violenza (o almeno così ci viene fatto credere).
“Cartoons” Tracklist:
1. Just So You Know
2. Cartoons
3. Ultraviolet Blue
4. The Mud Never Dries
5. A Song From The Riverbed
6. Love Song (A Good Kind Of Weapon)
7. Into Shape
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10. Epping