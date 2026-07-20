Qualche anno fa, con il magnifico “Dolor y Gloria“, Pedro Almodóvar iniziava splendidamente la fase finale del suo cinema e si univa a un filone, molto in voga in questi anni, di grandi maestri che fanno cinema che parla di cinema: meta-cinema, potremmo dire.

Con “Amarga Navidad” Pedro fa un ulteriore passo in avanti in questa direzione e un paio indietro, perché inevitabilmente si incarta. Con questo film, infatti, entriamo in una specie di Inception del meta-cinema. È infatti un film che parla di un regista che scrive un film che parla di una regista che sta scrivendo un film.

Assistiamo dunque a due messe in scena speculari: il film di Almodóvar e il film del suo alter ego Raúl (il bravo Leonardo Sbaraglia), che vediamo prendere vita mentre lo scrive. “Amarga Navidad” è però anche un film sulla necessità di fare cinema, sul costo che può comportare utilizzare scomposti di vita vera per farlo, sull’eticità di questa pratica.



Il film che Raúl sta realizzando è incompiuto, privo di una direzione chiara, frutto solo della necessità del regista, ormai alle fasi finali della sua carriera, di non scomparire. Glielo fa notare crudelmente la sua ex assistente Monica.

E siccome siamo proprio certi che Raúl sia Pedro, quell'”ancora tua madre, hai già fatto un film su tua madre” non mente. Che Almodóvar, più che un film sul processo creativo, abbia fatto un film sull’impossibilità di smettere, con dentro un film brutto?



Certo, il colpo di coda, l’idea che viene a Raúl di cambiare il protagonista del film sul finale, un po’ legittima questa “febbre”, la natura spietata dell’autore. Ma siamo sicuri che il colpo di coda di Raúl sia anche il colpo di coda di Pedro?



P.S. Non so quanto sia plausibile, ma a un certo punto mi è parso di aver intercettato un simpatico riferimento all’ultimo film di Nanni Moretti.