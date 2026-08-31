Lira Mondal e Caufield Schnug vengono dal Sud degli Stati Uniti, ma per circa dieci anni hanno respirato l’aria della scena DIY di Boston. È lì che, nel 2019, nascono gli Sweeping Promises e imparano una delle regole fondamentali del piccolo rock indipendente: fare tantissimo con quasi niente.

Credit: Bandcamp

“Hunger for a Way Out”, il disco del 2020, sembrava uscito direttamente da un buco nel muro. Registrato in un laboratorio di cemento abbandonato a Boston, aveva quel suono secco, frizzante, vintage e claustrofobico che sembrava fatto apposta per il lockdown. Un piccolo caso underground.

Poi è arrivato “Good Living Is Coming for You“, nel 2023, e con lui Sub Pop, un contratto vero e qualche mezzo in più.

Nel frattempo Mondal e Schnug hanno mollato Boston, sono passati anche da Austin e alla fine si sono piantati a Lawrence, Kansas. Non esattamente il posto che uno associa alla nuova frontiera del rock indipendente. Ed è proprio per questo che la storia diventa interessante.

Gli Sweeping Promises non sono semplicemente una band con chitarre sporche, produzione lo-fi ed estetica underground. Il “fai da te” è una filosofia sociale. Producono dischi, ospitano musicisti, prestano attrezzatura, registrano altre band. Lo studio ricavato nella loro casa è diventato un piccolo centro nervoso della scena locale.

E qui apro una parentesi: andatevi ad ascoltare i Suitor. Il loro “Saw You Out with the Weeds“, registrato proprio a Lawrence da Schnug e Mondal, è uno di quei dischi che meritano molta più attenzione. È anche un esempio perfetto di cosa significhi per gli Sweeping Promises avere uno studio in casa: non soltanto registrare la propria musica, ma mettere quella macchina a disposizione di qualcun altro.

Il loro DIY, insomma, non è “io faccio tutto da solo”. È quasi l’opposto. Facciamolo insieme.

Una casa diventa uno studio, lo studio un punto d’incontro, il punto d’incontro una scena. È una differenza enorme rispetto all’idea del punk come autosufficienza individuale: qui il “fanculo il sistema” diventa, più semplicemente, “costruiamoci qualcosa al suo posto”.

E poi c’è il barbecue.

Perché Boston è ormai lontana. Al posto delle domeniche sull’Atlantico con un lobster roll da 35 dollari ci sono le serate estive del Midwest, gli amici, le bistecche sulla griglia. Una vita apparentemente lenta, se non fosse che bisogna andare in tour, registrare altre band e mandare avanti uno studio. “You Say I Romanticize” ci ha messo diciotto mesi. E si sente.

La prima grande novità è Spenser Gralla, il batterista dei tour, finalmente dentro il disco. La batteria è più fisica, muscolare, presente. Per la prima volta gli Sweeping Promises cercano di catturare in studio la creatura che esiste sul palco.

E qui arriva il paradosso: per fare un disco più live hanno fatto il disco più da studio della loro carriera.

I primi album erano quasi esercizi di sottrazione: uno o due microfoni, pochi mezzi, niente fronzoli. Qui invece arrivano multi-microfoni, sovraincisioni, armonie, contrappunti, sintetizzatori, interventi di studio. Una specie di personalissimo wall of sound.

E soprattutto cresce Lira.

La sua voce non è più soltanto una voce che canta le canzoni: diventa materiale da costruzione. Viene moltiplicata, sovrapposta, messa in contrappunto con se stessa fino a formare un coro personale.

In “Abduction on Camera”, ad esempio, la voce di Lira sembra moltiplicarsi fino a diventare una moltitudine, facendo coincidere la scelta produttiva con la metafora centrale del disco: quella degli insetti. Formiche e locuste rappresentano i piccoli esseri schiacciati dal potere degli oligarchi, evocando una condizione di apparente impotenza. Tuttavia, se una singola formica è fragile, un intero esercito diventa una minaccia organizzata. La metafora degli insetti racchiude così il passaggio dallo sfruttamento alla resistenza, mostrando come l’irrilevanza del singolo possa trasformarsi in forza collettiva. È lo stesso principio che anima una scena DIY, dove una voce isolata si unisce alle altre fino a diventare un coro.

Un altro tema centrale del disco è la religione, introdotta attraverso la figura di Giuliana di Norwich per esplorare il concetto di devozione in una chiave non banale. Quando l’assoluta dedizione a una fede viene applicata alla musica, il parallelo diventa quasi inquietante: la band si trasforma in una forma di credo, lo studio in un monastero con orari proibitivi e il tour in un pellegrinaggio, dove la ricerca della canzone perfetta assume i tratti di una penitenza. Gli Sweeping Promises si concentrano proprio sul confine in cui la devozione si trasforma in ossessione, interrogandosi su quanto si possa credere in un progetto prima che questo finisca per logorare chi lo crea.

Anche la loro nuova apertura al pop passa da qui. Le melodie diventano più immediate, le canzoni cercano il ritornello. Ma rimane sempre qualcosa che impedisce loro di diventare davvero docili.

È pop, ma con le unghie ancora sporche.

E dietro quella spontaneità c’è una quantità enorme di lavoro. I brani vengono smontati, riscritti, accorciati, allungati, ricomposti. Più il disco sembra istintivo, più si intuisce quanto lavoro ci sia voluto per farlo sembrare tale.

Poi arriva “Write Lightly”, il pezzo conclusivo, e la faccenda diventa ancora più contemporanea.

La scrittura viene difesa come una delle ultime attività ostinatamente umane: lenta, inutile, faticosa, piena di errori.

Dall’altra parte c’è l’AI con la sua promessa meravigliosa: produci di più, più velocemente, ottimizza tutto.

Ma cosa rimane dell’arte quando il suo valore non è più economico o produttivo? Forse proprio la sua inutilità.

Una canzone che costa mesi di lavoro, che non risolve nessun problema e non produce necessariamente denaro può sembrare un investimento completamente idiota.

Ed è forse questo a renderla umana.

“You Say I Romanticize” racchiude nel titolo la tendenza degli Sweeping Promises a idealizzare gli outsider, le comunità, la devozione e persino la povertà creativa. Al tempo stesso, però, la canzone solleva il dubbio se si stia celebrando un’autentica alternativa o semplicemente romanticizzando una quotidianità difficilissima. Il disco non offre una risposta univoca, suggerendo che romanticizzare significhi anche essere consapevoli di farlo: guardare una realtà complessa e avere comunque la determinazione di trovarci qualcosa di bello da costruire, che si tratti di una band, di una comunità o di una canzone.

Questo approccio riflette la volontà del gruppo di muoversi come un esercito di insetti che resiste ai tentativi di schiacciamento. Gli Sweeping Promises scelgono di essere primitivi ma non ingenui, indipendenti ma non dilettanteschi, capaci di fare pop rimanendo collettivi e individuali allo stesso tempo. Si tratta di un equilibrio precario e ricco di contraddizioni per la durata di una canzone, che mostra come questa band sia forse una strada difficile, ma perlomeno costruita insieme.

