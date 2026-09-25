Phoebe Bridgers ha condiviso il nuovo singolo “On Video”.
La musicista californiana, che ad agosto ha pubblicato, via Dead Oceans, il suo terzo LP, “Lost Weekend“, ha scritto questa nuova canzone per il soundtrack di “Primetime”, il nuovo thriller che vede la partecipazione di Robert Pattinson.
Il film esce proprio oggi nelle sale cinematografiche negli Stati Uniti, mentre arriverà in Europa solo il prossimo 30 ottobre.
“Primetime”, diretto da Lance Oppenheim e scritto da Oppenheim e Ajon Singh, trae ispirazione dal successo della controversa serie della NBC “To Catch A Predator”. Ambientato nel 2006, il film vede Pattinson nei panni del giornalista Chris Hansen, il cui team si fingeva minorenni online prima di affrontare davanti alle telecamere i presunti predatori sessuali.
La Bridgers interpreta Del Harvey, una delle esche più esperte del programma, nel suo primo ruolo importante in un lungometraggio. Nel cast figurano anche Merritt Wever e Skyler Gisondo.