Crescere senza rinnegare le proprie radici, allontanarsi dall’ombra dei giganti senza dimenticare da dove tutto è cominciato. È questa la sfida che i Greta Van Fleet sembrano affrontare con “Palace for the People”, un disco che, pur non rinunciando alle coordinate del più classico del classic rock (scusate il giro di parole), mostra una personalità sempre più definita. Chi continua a liquidarli come semplici epigoni dei Led Zeppelin, dovrà fare i conti con una band che sembra aver finalmente trovato il modo di trasformare le proprie influenze in qualcosa di autentico, personale e riconoscibile.

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Ebbene, se con “The Battle at Garden’s Gate” del 2021 i ragazzi di Frankenmuth avevano allargato gli orizzonti del proprio classic rock, puntando su arrangiamenti ambiziosi, atmosfere solenni e una dimensione quasi mitologica e con “Starcatcher” del 2023, invece, erano tornati a un suono più ruvido e diretto, senza riuscire sempre a sottrarsi al peso dei modelli che ne avevano accompagnato l’ascesa, quest’ultimo “Palace for the People” sembra raccogliere queste due anime e trovare finalmente una sintesi più intima. Le radici hard rock restano, ma non sono più necessariamente il punto d’arrivo ma diventano una delle possibilità espressive di una band che oggi è più interessata a esplorare le proprie canzoni, una band che ha raggiunto la maturità ed ha trovato la propria casa.



Il nuovo lavoro inizia con il breve intro di “Into the Beginning”, mentre la successiva “Tear It Down” mette subito le carte in tavola. Il brano sembra prendere le distanze dalle tentazioni più apertamente “zeppeliniane” del passato, puntando su un impianto rock, melodie immediate e un finale nostalgico, prima che un assolo graffiante riporti tutto su territori più familiari. Una partenza sorprendente, seguita da “Heart and the Beat”, dove riaffiorano riff e suggestioni di matrice rock britannico degli anni Settanta.



La scaletta si misura con la sua prima gemma che arriva con “Boughten Bliss”, splendida ballata semiacustica in cui delicatezza e intensità trovano un equilibrio riuscito. Gli intrecci tra chitarre acustiche ed elettriche, sostenuti da arrangiamenti più ampi, dimostrano quanto la band sappia valorizzare anche i momenti meno muscolari. “Field of Stars”, con il suo impianto rock blues, potrebbe invece conquistare anche chi guarda ancora con diffidenza al quartetto del Michigan: energia, concretezza e una scrittura che non ha bisogno di strafare.



Registrato nella primavera del 2026 in una baita immersa nella natura del Tennessee, “Palace for the People” nasce lontano dalle distrazioni della vita on the road. La co-produzione con Mike Elizondo (Turnstile, Eminem, Fiona Apple), sembra aver favorito un approccio aperto alla sperimentazione con una ricercatezza degli arrangiamenti che ora diventano più stratificati e sopraffini.

La dimostrazione arriva con il trittico capeggiato dal primo simgolo “Play Your Games”, “Dreams You Hold” e “Lost in the Golden”, una sequenza destinata a far felici i fan della prima ora. Il primo recupera il mood che ha reso riconoscibile il gruppo, mentre “Dreams You Hold” si impone come uno dei vertici del disco, grazie al suo spettacolare crescendo. “Lost in the Golden” amplia ulteriormente gli orizzonti, dimostrando che la band non vuole più restare prigioniera di un clichè.



È però nella seconda parte che l’album rivela il suo volto più affascinante. Le atmosfere cupe di “Touch Again” sembrano dettare il filo conduttore di un lavoro attraversato da una vena malinconica sempre più evidente. L’altro singolo “Saw You Stand”, ballata al pianoforte, mette ulteriormente in luce la voce di Josh Kiszka, capace di passare dalla fragilità all’enfasi senza perdere intensità.

L’ugola di Josh non ha imperfezione alcuna, ma il contributo degli altri musicisti risulta fondamentale, con Jake Kiszka alterna riff incisivi, assoli ruvidi e aperture melodiche, cercando nuove sfumature. Sam, tra basso e tastiere, dà profondità agli arrangiamenti, mentre Danny Wagner sostiene l’impalcatura con una batteria dinamica, capace di accompagnare tanto le accelerazioni quanto i passaggi più raccolti.



Se “Heya” introduce una parentesi più intima e malinconica, in cui le sfumature acustiche si intrecciano con improvvise aperture elettriche, un’atmosfera raccolta trova una naturale prosecuzione in “Call My Own”, dove le chitarre ammalianti e il climax più arioso accompagnano la voce di Josh, lasciando emergere il lato più delicato e introspettivo della band.



Con la closing track “Born into This” si raggiunge, a mio avviso, l’apice dell’intero album, oltre a esserne la mia preferita. Il respiro quasi cinematografico, il dialogo tra chitarra e arrangiamenti orchestrali e la capacità di condensare potenza, melodia e tensione in un unico crescendo ne fanno una chiusura davvero memorabile. Non un semplice epilogo, ma il momento in cui tutte le anime del disco sembrano trovare la loro sintesi.



Insomma, i Greta Van Fleet non hanno cercato una rivoluzione a tutti i costi, restando le influenze riconoscibili e insite nel loro DNA; ma oggi tutto appare più naturale, maturo e convincente. “Palace for the People” è un disco sincero, solido, capace di conciliare radici e personalità.



I Greta Van Fleet non devono più dimostrare nulla, o forse non avrebbero mai dovuto farlo.