I Greta van Fleet hanno ufficialmente annunciato l’uscita del loro quarto album in studio, intitolato “Palace for the People“, prevista per il 9 ottobre. “Saw You Stand” è il nuovo assaggio che segue la recente pubblicazione del pezzo “Play Your Games”.

Le registrazioni del disco si sono svolte in Tennessee nella primavera del 2026. La produzione è stata affidata alla band stessa in collaborazione con Mike Elizondo un connubio che, come dicono le note stampa, ha permesso al gruppo di trovare una coesione e una maturità artistica ancora maggiori.

Non riesco a quantificare quante persone siano venute da me dicendo: “Questo è il mio migliore amico, ci siamo conosciuti grazie alla vostra musica o a un vostro concerto”. E lì abbiamo capito che la musica è il nostro palazzo!

Ci vogliamo bene almeno quanto prima, se non di più, perché abbiamo avuto l’opportunità di trascorrere del tempo di qualità insieme lontani dalla strada. Siamo cresciuti e abbiamo molto più da dire e da condividere rispetto al passato.

Nel momento in cui noi quattro entriamo in una stanza con l’obiettivo comune di creare, c’è ben poco che possa fermarci.