Credits: Jester Bulnes

Viviamo in un’epoca sempre più veloce e sempre più impaziente, che scorre davanti ognuno di noi come il paesaggio che si può osservare dal finestrino di un treno; immagini confuse e distorte, colori che si mischiano e uniscono in momenti che rimarranno impressi nella memoria per appena pochi secondi. In questo contesto nascono e crescono gli untitled (halo), band di Los Angeles che comprende le giovani anime di Ariana Mamnoon (voce e basso), Jack Dione (chitarra e voce), Jay Are (CDJ, batteria e voce) e Nicholas Noneman (tastiere). Proprio in una realtà fuggente e caotica come quella della Città degli Angeli, negli ultimi anni i quattro sono riusciti a dare vita a un progetto shoegaze che si destreggia tra grunge e dream pop, creando una realtà sospesa in cui non esistono pensieri né realtà. Una dimensione altra, sognante ma spigolosa, guidata da quella che la band chiama “California Melancholia”: il senso di inquietudine e stasi emotiva che affiora sotto l’abbondanza e l’artificiosità di una metropoli in costante corsa, che promette tanto ma dimentica altrettanto facilmente le proprie promesse.

La promessa degli untitled (halo) è stata, invece, ben più che rispettata. Le aspettative c’erano, visti i mistici EP usciti dal 2023 in poi (“towncryer” in primis), e in questo omonimo disco trovano la propria risoluzione, specie in pezzi come “how to make your love (stay)” o “kissimmee”. Undici brani impressionisti, sfumati ma con una visione artistica ben chiara e precisa, guidati dalla sirena Mamnoon e immersi in un’atmosfera in cui un po’ tutti meriteremmo di vivere. Un posto sicuro che permetta di staccarsi dall’incessante ritmo del mondo odierno, fatto di ricordi frammentati, di cui abbiamo parlato con Jay e Nick.

Ciao ragazzi, congratulazioni per l’uscita dell’album! Da quanto tempo ci state lavorando?

Jay: Ci sono un paio di canzoni sul disco su cui abbiamo lavorato con Tchad (urika’s bedroom) e che risalgono al 2023, tra le prime in assoluto a entrare nel progetto. Il resto l’abbiamo costruito tra il 2024 e il 2025, andando in studio con costanza, incontrandoci e capendo a che punto eravamo. All’inizio registravamo e basta, poi ci siamo resi conto che stavamo facendo un album.

Quindi è successo in modo molto spontaneo.

Jay: Sì, in un certo senso. Non proprio a caso, perché ci vedevamo ogni settimana cercando di creare qualcosa, soprattutto dopo aver fatto qualche concerto con Nick e il suo ingresso nella band. È venuto fuori in modo organico, senza mai sentirci sotto scadenza, ci siamo sentiti molto liberi.

Nick: È stato davvero naturale. Facevamo musica per il gusto di farla, poi a un certo punto abbiamo allargato lo sguardo e capito che c’era coerenza, come una luce in fondo al tunnel. Abbiamo continuato a limare pezzo dopo pezzo, tenendo ciò che aveva senso e scartando il resto, finché non è diventato il disco che ora conosciamo tutti.

Ascoltando i vostri pezzi, ho la sensazione che la vostra arte sia come sospesa nel tempo, in contrasto con un mondo che corre sempre più veloce. Come trovate un equilibrio tra questi due aspetti?

Jay: Credo sia un mix di entrambe le cose. Per come faccio musica io, uso molti loop, e quando riascolti una canzone più e più volte resti in qualche modo sospeso nel tempo, come esercizio di produzione e scrittura. Mi ricorda una frase di Earl Sweatshirt sul fare rap solo su un sample, senza altri suoni: è come mettere in pausa il tempo, in un certo senso. Quello che esprimi resta registrato in un file audio, ma continua a vivere quando viene riascoltato.

Nick: Per me la musica sarà sempre un’istantanea dell’artista che la fa, legata a un momento preciso anche quando certi elementi sono senza tempo. Questo album è molto una fotografia di come ci sentivamo in quel periodo, dell’energia nostra e della città in cui viviamo. Ogni brano è quasi una fotografia sonora di tre minuti: quando scriviamo non cerchiamo consapevolmente di calcolare tutto, è più subconscio e legato per coincidenza a ciò che accade nelle nostre vite in quel momento.

A proposito di ciò, mi è venuto in mente un verso di “Easy Rider”: “when you listen you’ll see / the things that follow me”. Che effetto fa riascoltare i vostri brani e vedere come cambiano per voi nel tempo?

Jay: Penso che rivediamo chi eravamo, restando in parte gli stessi e in parte diversi, ma le canzoni possono assumere nuovi significati col passare del tempo. Con una prospettiva più distaccata puoi accorgerti meglio di come ti sentivi allora.

Nick: È buffo, ci ho pensato anche quando trascrivevo i testi per il booklet: mi chiedevo continuamente se fossero davvero quelli, perché il cervello tende ad autocompletare ciò che provi e a proiettare. Per tanto tempo pensavo che qualcuno dicesse una cosa durante la registrazione, e poi leggendola scritta era tutt’altra. La musica è soggettiva, e non poco; anche all’interno dello stesso progetto, un pezzo può suonare felice per me e triste per Jay.

Ho notato anche l’aspetto visivo, con contrasti come l’atmosfera quasi impressionista di “Spiral” e il video “aimee lou wood freestyle”. Visto che come band seguite in prima persona la regia dei vostri video (almeno da come riferiscono i riconoscimenti), cosa vi permette di raccontare l’immagine che la musica da sola non riesce a dare?

Jay: Provando a pensare a come risponderebbero Jack e Ari, spesso c’è un elemento molto cinematografico e un modo impressionista di tradurre in immagini l’idea del brano. “Spiral” l’abbiamo girato nel quartiere dove vivevo, quando il pezzo si chiamava “virgil village freestyle”; poi l’abbiamo rinominato “spiral” e ricordavo bene quel video per il montaggio di Jack e per come curiamo il nostro linguaggio visivo. Per “aimee lou wood freestyle” c’erano tre idee abbozzate citate da Jack (la scena sugli spalti, il deserto e le riprese di Ari nella natura), che rappresentano lati diversi della band. È un mix di cinema e quotidianità. Nel lavoro grafico mi piace accostare cose che non si incastrano necessariamente, e lo stesso vale per il modo in cui faccio musica.

A volte aggiungiamo appunti o idee nate sul momento. L’unico video per cui avevo un concetto ben chiaro era “doomcomplex”, girato allo Shakespeare Bridge nel quartiere di Los Feliz, a Los Angeles: è un luogo storico che di solito viene addobbato in base alle stagioni, ma dopo Capodanno era vuoto e spoglio, quasi gotico. Avevo immaginato di correre su e giù senza traffico, mentre Jack ha scelto di partire con una corsa all’inizio per poi farci camminare avanti e indietro, creando un loop ipnotico in cui non si capisce bene dove finisca il ponte.

Visto che avete citato Los Angeles, vorrei chiedervi come entrano nella vostra musica i luoghi in cui vivete.

Nick: Penso che pesino sulla coscienza in modo quasi subliminale. Pensavo a quando vado in studio in auto, magari per mezz’ora o un’ora, e ti ritrovi a pensare a tutto ciò che è successo durante la giornata perché sei lì bloccato, con solo i finestrini intorno. È quasi una meditazione forzata. Ieri ho scritto a Jay avvisandolo che sarei arrivato un’ora tardi per rivedere demo e cose nuove, e lui mi ha risposto solo “santo cielo!”. Mentre guidavo lungo Sunset Boulevard o Santa Monica mi chiedevo se fosse arrabbiato e cosa avrei portato con me per la giornata, guardando la città che si muoveva intorno. È un’esperienza molto sensoriale: ti porti dietro quelle idee e quei frammenti di te, freschi di pensiero, che poi confluiscono nella musica.

Capisco fin troppo bene! Vivo a Torino e lavoro a Milano, prendo il treno ma il servizio qui è un disastro, resti fermo un’ora e inizi a dissociarti guardando nel vuoto.

Jay: “Dissociarsi“ è la parola perfetta. Abbiamo vissuto anche noi l’esperienza dei treni in ritardo, mentre eravamo in tour in Europa poche settimane fa. Quando succede ti dissoci così tanto che quasi ti spegni durante il tragitto, e arrivi chiedendoti come ci sei arrivato. Un po’ a fare un album, insomma: lavori e lavori senza un’idea precisa del risultato finale, e poi all’improvviso ti ritrovi davanti qualcosa che non ti aspettavi davvero.

Quali tracce non vedete l’ora che le persone ascoltino per la prima volta?

Nick: “How to make your love (stay)” e “you’re going to jail now”, sono davvero entusiasta che la gente le ascolti.

Jay: Anch’io quelle due, e in generale mi piacciono i brani più lenti e intensi del disco, come “diss”, “kissimmee” e “thief”: c’è un punto in cui il disco frena bruscamente ed è molto emotivo. All’inizio è ad alta energia, con una certa ironia, poi rallenta e si fa più cupo, per poi chiudere ad alto ritmo con “easy rider”, che fa anche da ponte tra questi due estremi. “Diss” e “kissimmee” mi hanno colpito anche riascoltandoli in auto nel traffico, e non vedo l’ora di sentire il finale di “kissimmee” su un grande impianto dal vivo, invece che solo in cuffia.

C’è un brano che invece vi diverte di più suonare dal vivo rispetto ad ascoltarlo?

Nick: Probabilmente “easy rider”, ma abbiamo suonato “how to make your love (stay)” qualche mese fa: ha una parte di chitarra “tagliata” e molto sbilenca, digitale all’origine, e suonarla dal vivo in sequenza e molto veloce ha richiesto un’accordatura insolita e tre giorni di prove continue per arrivare alla velocità del pezzo. Suonarla insieme alla chitarra campionata è stata una sfida e una grande soddisfazione, ma cantare di più dal vivo è anche una sfida per trovare il mio registro, visto che ho una voce piuttosto grave rispetto a Jack e Ari.

Posso chiedervi come mai avete scelto un titolo omonimo per l’album?

Jay: Non riuscivamo a trovare un nome, un po’ come quando abbiamo fondato la band. L’omonimia riporta tutto al gruppo come riferimento diretto, come una prima dichiarazione d’intenti. A volte serve dire meno, o dire di più con meno parole. “California Melancholia” era venuto fuori come nome di genere o per il tour, ma ci sembrava troppo ampio per un singolo album.

Nick: Ci abbiamo provato con altri nomi, ma nessuno sembrava giusto. “California Melancholia” è un’espressione che c’è quasi dall’inizio anche sul merch, ma sembrava più grande di un solo disco. Un album omonimo ha invece più senso per il nostro primo LP, un po’ come accade per tanti altri gruppi al primo o secondo disco.

Che cosa c’è sulla copertina dell’album? A me sembra quasi gioielleria, ma con gli occhiali non ci vedo benissimo.

Nick: È un dipinto, pensato con i contorni un po’ sfocati. In studio, senza sapere ancora che copertina fare, abbiamo portato piccoli oggetti e cianfrusaglie con valore sentimentale, notando pian piano che insieme stavano proprio bene. Gioielli, un portacenere fatto da un amico che è venuto a mancare che rifletteva il flash della fotocamera, molto altro ancora. Li abbiamo poggiati mescolandoli a custodie, cavi e attrezzature del nostro spazio di lavoro.

Jay: Tra questi anche i cavi XLR utilizzati per le prove, un piccolo dipinto di Ari su lamiera e un cuoricino con scritto “forever”, quasi invisibile nella copertina del disco ma presente nell’immagine originale. La visione di Kyler Garrison ci ha conquistati, e il risultato ci è piaciuto parecchio! Ha una sorta di distorsione digitale, quasi un effetto “astigmatismo” o sfocatura gaussiana, simile a come vedo le luci di notte senza lenti a contatto.

Avete lasciato indietro demo o pezzi che magari riprenderete in futuro?

Jay: C’è sempre la possibilità di riprenderli. Anche alcuni brani di questo album, come “you’re going to jail now” e “On10”, nascono dalle prime sessioni con Tchad, all’epoca di “towncryer”.

Nick: Abbiamo finito questo disco circa un anno fa o poco più, eppure abbiamo tantissime demo sugli hard disk che abbiamo riascoltato anche ieri, dopo esserci dimenticati quasi della metà. Ci sono senz’altro canzoni rimaste fuori perché non entravano nel disco o non avevano la giusta atmosfera.

Jay: Torneremo sicuramente su quegli hard disk, proprio come abbiamo fatto per questo progetto, per vedere se riusciamo a dare nuova vita a vecchi pezzi in un momento diverso.