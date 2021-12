THE PARROTS

Tracklist

1. You Work All Day And Then You Die

2. Just Hold On

3. Maldito (feat C. Tangana)

4. Lo Dejaría Todo

5. Don’t Cry

6. It’s Too Late To Go To Bed

7. Nadie Dijo Que Fuera Fácil

8. Fuego

9. Amigos

10. How Not To Be Seen

11. Romance (feat Los Nastys)