Nonostante ancora non ci sia una release date ufficiale del suo atteso nuovo disco Peter Gabriel continua a sfornare brani che comporranno la tracklist del suo prosismo “I/O”.

Negli ultimi mesi abbiamo già ascoltato diversi singoli (“Panopticom“, “Four Kind Of Horses“, “The Court“, “Playing For Time“, “Road To Joy,” la title track, “So Much”, “Oliver Tree”) e oggi tocca alla nuova “Love Can Heal” suonata da Gabriel durante il recente tour “I/O” ma già svelata al pubblico nel 2016 in occasione delle date condivise in nord America con Sting.

La copertina di “Love Can Heal” è disegnato dall’artista Antony Micallef che ha consegnato a Gabriel l’opera dal titolo a small painting of what I think love looks like.