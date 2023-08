I 1975 annunciano oggi i dettagli della loro unica tappa italiana del loro tour “Still… At Their Very Best” che si terrà martedì19 marzo 2024 al Mediolanum Forum di Milano. La band fa ritorno nel nostro paese dopo la data del 30 agosto 2019 a Milano Rocks.

Le nuove date annunciate rappresentano i più grandi spettacoli della band in Europa e saranno gli ultimi della campagna “Being Funny In A Foreign Language”.



Ricapitolando:

The 1975 Martedì 19 marzo 2024 @ Milano, Mediolanum Forum

Biglietti disponibili in prevendita My Life Nation dalle ore 10.00 di giovedì 7 settembre 2023

Vendita generale dalle ore 10.00 di venerdì 8 settembre 2023 su ticketmaster, ticketone e vivaticket

I 1975 hanno inoltre recentemente annunciato una serie di nuovi formati in edizione limitata del loro album di debutto “The 1975” per celebrare il decimo anniversario del disco. Questo include una versione in vinile deluxe 4LP contenente “The1975” più “Facedown” EP, “Sex” EP, “Music For Cars” EP e “IV” EP, oltre a una versione in vinile bianco solido con copertina apribile, una cassetta bianca in edizione limitata e un set di2CD contenente l’album e la registrazione dal vivo di “The 1975” suonata per intero al Gorilla di Manchester all’inizio di quest’anno. Sul webstore dei 1975 sarà disponibile anche il merchandising dell’era nuova e classica, disponibile da domani (venerdì 1 settembre), data di uscita originale dell’album nel 2013.

Pubblicato lo scorso ottobre, il quinto album in studio della band, “Being Funny In A Foreign Language“, è stato accolto con grandi elogi, con The FACE che lo ha definito “un album di melodie massicce, produzione incontaminata e romanticismo sincero” e Rolling Stone che ha dichiarato che l’album ha visto la band “riaffermarsi all’avanguardia del pop-rock del 2020”. L’album ha superato le vendite del resto della Top5 combinata e ha permesso alla band di ottenere il suo quinto album ufficiale di fila al numero 1 nel Regno Unito. La band è stata anche incoronata “Best Rock/Alternative Act” ai BRIT Awards 2023.