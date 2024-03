Si è tenuta ieri a Los Angeles la 96ª edizione dei premi Oscar.

Il film più premiato è stato “Oppenheimer”, con 7 statuette vinte su un totale di 13 nomination, compresi i premi per miglior regia e miglior film. Niente da fare per il nostro Matteo Garrone.

Ecco i premi principali, con, al primo posto e in rilievo, il vincitore nell’elenco dei film in corsa…

Miglior film

Oppenheimer, regia di Christopher Nolan

American Fiction, regia di Cord Jefferson

Anatomia di una caduta (Anatomie d’une chute), regia di Justine Triet

Barbie, regia di Greta Gerwig

The Holdovers – Lezioni di vita (The Holdovers), regia di Alexander Payne

Killers of the Flower Moon, regia di Martin Scorsese

Maestro, regia di Bradley Cooper

Past Lives, regia di Celine Song

Povere creature! (Poor Things), regia di Yorgos Lanthimos

La zona d’interesse (The Zone of Interest), regia di Jonathan Glazer

Miglior regista

Christopher Nolan – Oppenheimer

Jonathan Glazer – La zona d’interesse (The zone of interest)

Yorgos Lanthimos – Povere creature! (Poor Things)

Justine Triet – Anatomia di una caduta (Anatomie d’une chute)

Martin Scorsese – Killers of the Flower Moon

Miglior attore

Cillian Murphy – Oppenheimer

Bradley Cooper – Maestro

Colman Domingo – Rustin

Paul Giamatti – The Holdovers – Lezioni di vita (The Holdovers)

Jeffrey Wright – American Fiction

Miglior attrice

Emma Stone – Povere creature! (Poor Things)

Annette Bening – Nyad – Oltre l’oceano (Nyad)

Lily Gladstone – Killers of the Flower Moon

Sandra Hüller – Anatomia di una caduta (Anatomie d’une chute)

Carey Mulligan – Maestro

Miglior attore non protagonista

Robert Downey Jr. – Oppenheimer

Sterling K. Brown – American Fiction

Robert De Niro – Killers of the Flower Moon

Ryan Gosling – Barbie

Mark Ruffalo – Povere creature! (Poor Things)

Miglior attrice non protagonista

Da’Vine Joy Randolph – The Holdovers – Lezioni di vita (The Holdovers)

Emily Blunt – Oppenheimer

Danielle Brooks – Il colore viola (The Color Purple)

America Ferrera – Barbie

Jodie Foster – Nyad – Oltre l’oceano (Nyad)

Miglior film internazionale

La zona d’interesse (The Zone of Interest), regia di Jonathan Glazer (Regno Unito, Polonia)

Io capitano, regia di Matteo Garrone (Italia)

Perfect Days, regia di Wim Wenders (Giappone, Germania)

La società della neve (La sociedad de la nieve), regia di Juan Antonio Bayona (Spagna)

La sala professori (Das Lehrerzimmer), regia di ?lker Çatak (Germania)

Miglior colonna sonora originale

Ludwig Göransson – Oppenheimer

Laura Karpman – American Fiction

John Williams – Indiana Jones e il quadrante del destino (Indiana Jones and the Dial of Destiny)

Robbie Robertson – Killers of the Flower Moon

Jerskin Fendrix – Povere creature! (Poor Things)

Miglior canzone originale

What Was I Made For? (musiche e testo di Billie Eilish e Finneas O’Connell) – Barbie

The Fire Inside (musiche e testo di Diane Warren) – Flamin’ Hot

I’m Just Ken (musiche e testo di Mark Ronson e Andrew Wyatt) – Barbie

It Never Went Away (musiche e testo di Jon Batiste e Dan Wilson) – American Symphony

Wahzhazhe (A Song for My People) (musiche e testo di Scott George) – Killers of the Flower Moon