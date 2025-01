Ritorna la rassegna di ascolto e di investigazione dei linguaggi artistici MountEcho’ con il decimo volume, che si svolgerà da Gennaio ad Aprile 2025.



Questa edizione è incentrata sull’esplorazione e l’esaltazione della molteplicità dei generi in un viaggio trasversale nei linguaggi sonori e nelle contaminazioni culturali.

La rassegna aprirà con il live di My Brightest Diamond, l’artista americana presenterà il suo nuovo album in esclusiva nazionale. Dalla formazione classica e corale in veste rock di Shara Nova si passerà all’imprevedibilità dadaista della numerosa Orchestre Tout Puissant Marchel Duchamp, una delle band più eclettiche ed originali del panorama musicale, dove regna la contaminazione di generi e di stili, avvolgendo in un irresistibile groove gli spettatori. La nuova data sarà un altro salto verso un cantautorato raffinato e dal gusto retrò, per la prima ed unica data italiana di Storefront Church, con un intimo ed elegante set. Chiuderà la rassegna un ospite che fa dell’eleganza e della sensibilità sonora la sua cifra stilistica, la compositrice e pianista irnaiana-svedese Shida Shahabi, magica tessitrice di immersivi arazzi musicali.



Altre attività a corredo della programmazione musicale saranno previste nel periodo del festival, come mostre ed incontri tematici sul tema principale della rassegna.

I biglietti per gli eventi sono disponibili in prevendita su circuito Vivaticket, e ogni riferimento agli eventi nei canali social della rassegna.

16 febbraio: My Bightest Diamond (data unica in Italia)

Teatro Comunale di Porto San Giorgio (Fm)

Apertura biglietteria ore 20:00

Info e prenotaz. 3663574080



9 marzo: Storefront Church (data unica in Italia)

Teatro delle Logge di Montecosaro (Mc)

Apertura biglietteria ore 20:30

Info e prenotazioni 3663574080



20 marzo: Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp

Luogo da definire (biglietti a breve in vendita)

Apertura biglietteria ore 20:30

Info e prenotazioni 3663574080

5 aprile: Shida Shahabi

Teatro delle Logge di Montecosaro (Mc)

Apertura biglietteria ore 20:30

Info e prenotazioni 3663574080