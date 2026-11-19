credit: Antonio Viscido

“All’uomo” è il primo singolo di Giulio Casale, cantautore, attore e scrittore, storica voce degli Estra, estratto dall’album “endiadi“, il suo prossimo album solista.

Il singolo esce nella Giornata Internazionale dell’Uomo.

«Fa molto piacere uscire con questo brano proprio in occasione della Giornata Internazionale dell’Uomo – afferma Casale – Avremmo oggi più che mai bisogno di un nuovo Umanesimo, innanzitutto dolce, inclusivo, oltre ogni conflitto. La Civiltà, non era innanzitutto un venir via da la cosiddetta “legge di Natura”? Endiadi, ancora».

“All’uomo” è una ballata avvolgente e ipnotica con diverse sonorità etniche: un esempio del nuovo suono abbracciato da Giulio Casale che ha realizzato un disco dalle sonorità elettroacustiche ed eteree, ricco di sperimentazioni sorprendenti e di citazioni, che la produzione artistica di Alessandro Linzitto ha saputo introdurre sapientemente: un autentico ‘pop colto’, in cui nessun accompagnamento risulta scontato.

Nel singolo hanno partecipato anche Simone Piva alle chitarre e Ombretta Rossi ai cori.

“endiadi” è il quinto disco di inediti di Giulio Casale: il titolo è una figura retorica che utilizza due parole per dire una cosa sola, stratificando i significati, proprio come si propone di fare questo album, che gioca con i rimandi e moltiplica i concetti stratificando le diverse sonorità.

Tracklist:



1 Intro Endiadi

2 Per uno straccio di cuore

3 All’uomo

4 Siamo

5 La gentilezza

6 Nature Boy

7 Tutte le volte

8 Quando abbiamo smesso

9 Vi saluto

10 L’orizzonte