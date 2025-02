Come l’anno scorso, e ne riprendo le parole, ho fatto una scelta per la mia salute mentale: ho deciso di tenermi lontano dal Festival per più tempo possibile, isolandomi – per quanto potessi – dalla mattanza social di una rassegna che di anno in anno diventa sempre più virtuale e meno concreta. Poi alla fine l’ascolto ai brani lo si dà, ci mancherebbe altro. Ecco i miei pensieri in merito:

TONY EFFE, Damme ‘na mano

La domanda non è chi, non è cosa, non è neanche come. La domanda è: perché? Davvero sfugge il motivo per il quale il buon Tony abbia deciso di partecipare ad un festival che non può appartenergli perché culturalmente (nel senso più lato della parola “cultura”) distante da lui, trasfigurando tutto ciò che è sempre stato in qualcosa di ancor meno credibile: un artificio fuori contesto. Spendere più parole di queste su una canzone scolastica (scuola Califano, si è detto: dunque scolastico mi sembra l’aggettivo più coerente, e pietoso) interpretata in modo scolasticamente insufficiente (Tony ha preso lezioni di canto: non sufficienti evidentemente a sanare debiti pregressi) credo sia storicamente (nel senso più lato e minuscolo della parola “storia”) ininfluente.

SERENA BRANCALE, Anema e core

Una delle voci più in forma del festival, che tuttavia non riesce a resistere alla tentazione del reggetton. Ma la voce è resta e il talento cristallino anche. Il brano non lascia il segno, ma per fortuna a lei non serve un Sanremo per esistere a prescindere.

OLLY, Balorda Nostalgia

Il brano suona senza infamia e senza lode, lui ci sta dentro senza infamia e senza lode, il contenuto è quello che dal contesto è richiesto e che perfettamente rispecchia la sorridente mediocrità nostrana. Vincitore onesto.

LUCIO CORSI, Volevo essere un duro

Lucio porta a Sanremo un brano di qualità ed identità che rispecchia la sua decennale produzione – eppure pubblico e addetti al settore sostengono che Corsi sia un inaspettato miracolo che sorprende tutti uscendo oggi, grazie a Sanremo, dal suo anonimato. Due rischi che la nuova scena d’autore (che nuova, appunto, non è) corre dopo questo festival: che la kermesse più mainstream d’Italia si appropri del merito di aver scoperto (più di dieci anni dopo) questo “sconosciuto” della Maremma che chi ama davvero la canzone d’autore conosce da un po’; che l’aver appunto scoperto, gridando al genio, un ottimo cantautore ci faccia credere che la canzone d’autore stia vivendo una nuova primavera, godendo di ottima salute. La verità è che ci abbiamo messo più di dieci anni per “scoprire” un Corsi che da anni suona ovunque, ma per accorgersene il pubblico italiano aveva bisogno di Sanremo. Perché

di cantautori e cantautrici di livello, nei localetti sfigati e dimenticati di provincia, ce ne sono a sfare: solo che nessuno se li fila finché non calcano i grandi palchi. Lucio, mi piacevi quando suonavi in birreria, mi continui a piacere ora che hai conquistato l’Italia. Alla faccia di chi Lucio Corsi, oggi, se lo mette in bocca solo per sentirsi più bello e più culturalmente definito.

GIORGIA, La cura per me

Non si discute sulle doti vocali di Giorgia, quanto piuttosto sulla canzone. Il distinguo è fondamentale perché, oggi più che mai, le canzoni a Sanremo sembrano essere passate in secondo piano: ecco, quella di Giorgia non è all’altezza delle sue possibilità ma evidentemente questo voleva il festival degli autori. Come si suol dire, lei potrebbe cantare anche l’elenco telefonico trasformandolo in un’esperienza musicale piacevole: ma qui la nullità cosmica del brano risalta ancor di più se raffrontata al potenziale informativo del registro del catalogo di cui sopra.

FEDEZ, Battito

Così tante chiacchiere attorno al personaggio da far perdere di vista la canzone. Niente di imperdonabile, ma va detto che la sincerità della proposta risulta inaspettata rispetto all’abitudine al prodotto che il festival da sempre incoraggia in artisti, autori e pubblico. Quanto meno, qui dentro c’è Fedez e qualcosa, per lui e per chi c’è passato, di vero.

ACHILLE LAURO, Incoscienti giovani

Riesce nell’impossibile: presentarsi al festival senza una canzone che sia una cover di “Rolls Royce”, virando piuttosto sul riproporre una versione riadattata di “Tango” di Tananai. Il risultato è un brano caruccio e lui che come sempre supplisce performativamente a ciò che la canzone artisticamente non possiede.

ROSE VILLAIN, Fuorilegge

Brano, anche questo, pensato per le playlist delle piattaforme, con tanto di drop elettronico dopo il primo ritornello che già ammicca all’estate. Girerà su Spotify e affini, gira un po’ meno sul palco di Sanremo. La sufficienza se la guadagna grazie alla sua buona vocalità.

ELODIE, Dimenticarsi alle 7

A dispetto del titolo, dimenticarsi di questo brano è cosa fattibile sin dai primi sussulti, senza aspettare le sette. Rispetto ai precedenti exploit, la canzone non mette nemmeno a frutto la potenzialità vocale di Elodie, rimanendo incollato ad una via mediana che non accontenta nessuno. Sottotono.

BRESH, La tana del granchio

In apertura di brano viene in mente “Creuza de ma”, in un inaspettato collegamento con l’Olimpo della canzone d’autore. Poi il brano prosegue e si rivela un buon esercizio pop: le strofe sono fresche, il ritornello tira fuori delle buone immagini, la voce è un po’ troppo “compressa” in un’interpretazione non proprio dinamica.

COMA COSA, Cuoricini

Ascoltando la canzone me ne vengono in mente altri dieci, di brani simili; ma alla fine loro sono carucci: California sta sfoderando una voce che nessun dei fan della prima ora (eccomi) avrebbe mai ipotizzato potesse nascondersi nell’ugola della cantante friulana, e Fausto continua a scrivere decentemente anche senza il cianuro che bagnava, inizialmente, la punta della sua penna. I balletti per TikTok mi stanno sui nervi, ma questa è la realtà irreale di oggi.

SHABLO, La mia parola

Una gang di tutto rispetto quella che si presenta sul palco di Sanremo, per un brano che si fa godere con leggerezza e con un afflato old school che mi gusta mucho. L’inciso un po’ alla Neffa (non a caso, scelto come ospite durante la serata delle cover) suscita bei ricordi e conferma la sensatezza della quota urban in Riviera (Ghemon docet).

WILLIE PEYOTE, Grazie ma no grazie

Avevo aspettative basse e sapevo già come sarebbe finita, come suggerisce Willie. Alla fine il cantautore torinese mi piace più del suo passato recente sanremese, gioca la carta “m’impegno senza impegno” e alla fine la spensieratezza dell’hobbista produce i suoi buoni effetti sulla bontà di un brano che comunque non riesce proprio a non ammiccare. E allora l’occhiolino lo faccio anche io, e lo fanno anche i Bee Gees.

GAIA, Chiamo io chiami tu

Facciamo che non ci sentiamo e basta? Anche perché mi sembra che nessuno dei due abbia davvero qualcosa da dire.

RKOMI, Il ritmo delle cose.

Non male, ma mai interessante quanto l’anagramma nascosto nel nome. Anche se nel ritornello denso come una strofa Mirkone stupisce tutti giocando bene con le parole. Ma mai come nell’anagramma del proprio nome d’arte. Bravo.

BRUNORI SAS, L’albero delle noci

A differenza di tutte le lingue impegnate in queste settimane a divinizzare o demonizzare la proposta di Brunori, io – che, come per Lucio, non avevo bisogno del festival per conoscere Dario – credo di aver compreso ciò che per lui era essenziale: non l’andare a Sanremo rimuovendo per sempre la propria verginità cantautorale per il gusto dei milioni (o almeno, non solo per questo); non il desiderio di proporre qualcosa di più o meno poeticamente frizzante per convincere qualcuno della salute o della malattia della nostrana scena d’autore; non il voler parlare a tutti costi della troppo spesso dimenticata ricchezza socio-culturale della Calabria. Io credo che Dario volesse semplicemente cantare in mondovisione una canzone dedicata a sua figlia: non sarà la migliore che ha scritto, non sarà la più originale (o magari sì: decidetelo voi) ma è pur sempre una canzone dedicata a sua figlia. Che potrà, tra

qualche anno, ricordarsi per sempre del suo papà che, per festeggiarla, decise di partecipare a quel Sanremo 2025 mettendo da parte l’orgoglio un po’ snob del cantautore senza togliersi nemmeno per un secondo il più bello dei suoi vestiti: quello di padre.

IRAMA, Lentamente

Troppo lentamente. Il brano poteva in effetti chiudersi più velocemente e credo che in pochi se ne sarebbero lamentati.

NOEMI, Se t’innamori muori

Coerente con la sua produzione (e quella dei suoi millemila autori), Noemi porta un brano alla Noemi. La voce c’è, la canzone non è male nel definire i tratti di un amore più maturo, che non vuole perdere la sua verve giovanile.

SIMONE CRISTICCHI, Quando sarai piccola

Una canzone che è un campo minato: come la tocchi, sbagli. Non faccio retrospettive, provo a concentrarmi sul brano e non sulle valutazioni collaterali più o meno interessate (e di certo poco interessanti) che possono fornirne i più bravi (o i peggiori): la scrittura è scolastica ed è vero che la retorica è sempre dietro l’angolo quando si affrontano certi temi, ma forse il buon Cristicchi ha sacrificato sull’altare dell’immediatezza da festival una ricerca poetica che poteva avere nelle corde e a deciso di non far risuonare; l’arrangiamento è tipicamente sanremese e combinandosi con un testo che, da un punto di vista autoriale, non spicca per ricerca finisce con l’emozionare qualcuno, sì, e annoiarne altri. Io mi inserisco nelle fila dei secondi, nonostante sia tra coloro che conoscono bene il tema: non mi è bastato, per farmi emozionare dal brano.

THE KOLORS, Tu con chi fai l’amore

Sarà quel piano elettrico in apertura che ricorda un po’ i Supertramp, sarà la sfacciata ricerca di leggerezza che non vuole celarsi dietro improponibili voli pindarici di testo e arrangiamento, sarà l’appeal di un frontman che sa come addomesticare il palco: la canzone mi piace perché nemmeno per un attimo prova a credersi qualcosa che non è.

FRANCESCA MICHIELIN, Fango in paradiso

Cade e si rialza: fasciata, non si sfascia. Ma nemmeno fa un una gran gara: colpa di un brano che, assonanze internazionali a parte (“All of me” di John Legend è risuonata solo nelle mie orecchie?), non corre né cammina, limitandosi ad arrotolarsi su sé stesso e a scomparire senza lasciare traccia dopo i tre minuti e mezzo di esibizione.

CLARA, Febbre

C’è un po’ di Clara in questa Madame e Mahmood. E infatti, quella percentuale di Clara, rischia di compromettere la riuscita di una formula che si rivela azzeccata solo per chi riesce a starci dentro bene, senza forzatura. Un frankenstein autorale che non nasconde nemmeno le ferite della cucitura.

ROCCO HUNT, Mille vote ancora

Mi piace, c’è il giusto piglio e la giusta quantità di vita. Non fa la faccia brutta del rapper, ma tira fuori il lato melodico della nostalgia. E funziona, senza barriere linguistiche di sorta.



JOAN THIELE, Eco

Spaghetti western in salsa indie, Joan performa bene e battezza con personalità il suo primo festival. Ho fatto davvero tanta fatica a seguire il testo in live, sulle piattaforme va meglio. Un po’ Billie Eilish sulle strofe, un po’ Amy Winehouse sul ritornello; diversa da quella che ti aspetti l’orchestrazione, curata con gusto.

SARAH TOSCANO, Amarcord

E’ giovane, sa cantare, la aspettiamo nei prossimi ventisei festival che la attendono. Quella volta all’anno in cui dobbiamo ricordarci dei vari vincitori di Amici.

MODÀ, Non ti dimentico

Fa più paura dimenticarsi o essere dimenticati? Forse Kekko ha provato a rispondere ad entrambe le domande tornando su un palco che dopotutto è casa sua. Non si è dimenticato come si scrive una canzone, ma è rimasto fermo a quelle scritte dieci anni fa; forse che la paura di non essere riconosciuto, di essere stato dimenticato come un novello Ulisse di ritorno ad Itaca lo abbia portato a riproporsi identico a com’era, dopo tutti questi anni? Le cose cambiano, e il tempo non lo fermi in una fotografia. Al massimo, rendi ancor più nostalgico e impietoso il confronto.

FRANCESCO GABBANI, Viva la vita

Mi fa simpatia Francesco, e alla fine i suoi brani a Sanremo trovano sempre fortuna. Segno che il Gabba sa come fare: un artigiano che è riuscito a costruirsi una credibilità di artista a tutto tondo. Cantato da altri, il brano rivelerebbe la sua fragilità: ma in bocca a Gabbani, prende la forma giusta per cavalcare anche questo 2025.

MARCELLA BELLA, Diamante

Si avverte la differenza tra nuova e vecchia scuola: Marcella sa usare ancora la voce ma cade nella trappola già tesa da Sanremo a tanti colleghi coetanei, quella di apparire pietosamente “vecchi” proprio perché disperatamente vogliosi di “suonare giovani”.

MASSIMO RANIERI, Tra le mani un cuore

Ecco, se Marcella ha provato a farsi giovane, Massimo è così da sempre ed è per questo che sembra non invecchiare mai: Ranieri appartiene ad un assoluto che prescinde dal tempo e dallo spazio. Ogni luogo per lui è un palco, e su ogni palco, come tutti gli eroi,

continua ad combattere e ad essere giovane e bello. Poi la canzone può piacere e non piacere: io la trovo giusta per lui, proprio perché non lo porta fuori da alcuna comfort zone ma gli permette di essere sé stesso in barba allo spazio-tempo.