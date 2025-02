Da qualche anno ormai il venerdì è il giorno della settimana consacrato alle uscite discografica. Quale migliore modo allora per prepararsi mentalmente all’imminente sospirato weekend se non quello di passare in rassegna le migliori album usciti proprio nelle ultime ore ?

I dischi attesi per mesi sono finalmente tra noi… buon ascolto.

SAM FENDER – “People Watching”

[Universal]

indie-rock

Sam ha prodotto il disco insieme ai compagni di band Dean Thompson e Joe Atkinson nell’arco di due anni, lavorando prima a Londra nel 2023 con il produttore Markus Dravs e poi a Los Angeles con Adam Granduciel dei The War on Drugs, un musicista per il quale Sam nutre da tempo una forte ammirazione. Se, come dicono le note stampa, “Seventeen Going Under” è stato il disco “ di formazione” di Sam, “People Watching” è il suo prossimo passo in avanti: storie colorate di personaggi di tutti i giorni che vivono le loro vite quotidiane, ma spesso straordinarie.

MURDER CAPITAL – “Blindness”

[Human Seasons]

indie-rock

Il frontman della band post-punk di Dublino James McGover spiega: “C’è ciò che è davanti a noi, nel nostro campo visivo immediato. Ci sono le cose che possiamo toccare, l’amore che possiamo sentire. Poi c’è tutto il resto. La cecità è la convinzione distorta. Il dietro di noi. L’appartato. L’amore a distanza. La fede negata. Il patriottismo distorto. Il volto sbiadito degli istanti nella vista posteriore. La cecità mette tutto a fuoco.“

MOTORPSYCHO – “Motorpsycho”

[Det Nordenfjeldske Grammofonselskab]

indie-rock

Dopo due album “Yay!” (2023) e “Neigh!” (2024), alcuni singoli e un album compilation, i Motorpsycho, ridimensionati ed eleganti, sono tornati dove tutti li conosciamo e amiamo, con un doppio album epico e tentacolare, pieno di musica inventiva, organica ed estatica a base di rock. Questo lavoro composto da 11 canzoni, presenta esattamente la varietà e la diversità, l’accordo e il disaccordo che ci si aspetta da una band che al giorno d’oggi deve essere considerata un’istituzione del rock europeo. Da concisi pop-rockers di circa 3 minuti, a epopee progressive di oltre 20 minuti, passando per intimità acustiche e sregolatezze psichedeliche, questo è il concentrato dei Motorpsycho.

ADULT MATTERS – “A Modern Witch”

[Wires Records]

indie-rock

La necessità di prendersi cura di sé, l’importanza di una pausa di riflessione che ricuce ferite vecchie di anni. “A Modern Witch” è il nuovo LP di Adult Matters; 9 tracce fatte di un’introspezione che mescola la delicatezza del chiedere perdono a sé stessi alla necessità di smussare gli angoli che rimangono taglienti. Un’apertura emotiva totale, che alterna esplosioni sentimentali (“Superman”) ad episodi più morbidi (“Corrupt Bastards”), per poi richiudersi e tornare a scoppiare grazie ad un sound indie rock ben congegnato (“Stars”) e ad arrangiamenti maturi (“Memory Loss”). Al centro di tutto, la nostalgia di un passato che si riempie di traumi da rielaborare. Un album sincero e concreto, fatto di un realismo che sa commuovere.

IOSONOUNCANE – “Lirica Ucraina”

[Numero uno]

sperimentale

Dopo “Berlinguer – La grande ambizione”, IOSONOUNCANE presenta “Lirica Ucraina”, la colonna sonora del documentario omonimo di Francesca Mannocchi, seconda uscita e volume numero 7 della sua nuova collana “Il suono attraversato”, dedicata alla produzione dell’artista sardo delle musiche scritte negli ultimi anni per cinema, teatro e sonorizzazioni. Francesca Mannocchi, una delle migliori corrispondenti di guerra in Europa, continua il percorso che l’ha portata a raccontare diverse zone di conflitto, dalla Libia al Libano, all’Iraq e, più recentemente, all’Ucraina. Lo fa con un documentario che parte dalle strade di Bucha, la città martire in cui la reporter è entrata solo due giorni dopo la liberazione dalle truppe occupanti russe. “Lirica Ucraina” è un’immersione nelle sofferenze e nelle verità indicibili, nel sapore acido della vendetta e nella fatica del perdono che l’uomo vive durante un conflitto. Quello stesso uomo che in tempo di guerra si trasforma in un essere terrificante e oscuro, che ci invita a metterci in discussione.

BASIA BULAT – “Basia’s Palace”

[Secret City]

indie-pop

Settimo album in studio di Basia Bulat e 18 anni di carriera in orbita indie. La cantautrice usa un taglio eclettico ed elettrico e alle sue melodie folkloristiche la Bulat sta ora aggiungendo un pizzico pop quasi da Eurovision.

CIGARETTES FOR BREAKFAST – “Slow Motion”

[The Upstate Sound]

indie-rock-shoegaze

Il trio mescola abilmente l’indie rock allo shoegaze, e i paragoni sia con i Jesus and Mary Chain che con i My Bloody Valentine sono doverosi e meritati.

Q LAZZARUS – “Goodbye Horses. The Many Lives Of Q Lazzarus”

[Sacred Bones]

indie-synth-pop

Questo è il primo album dell’artista di culto Q Lazzarus. Questa compilation contiene l’iconica “Goodbye Horses” insieme a un tesoro di brani inediti registrati durante il suo periodo a New York e a Londra negli anni 80 e 90. L’album esce in concomitanza con il film documentario “Goodbye Horses: The Many Lives of Q Lazzarus” di Eva Aridjis Fuentes.

RUM JUNGLE – “Recency Bias”

[autoproduzione]

indie-rock

Attendiamoci la nota miscela unica di reggae-rock, alt-pop e groove psichedelici. Il disco ha un’atmosfera vivace, ricca di inni contagiosi e vibrazioni introspettive.

YOUTH LAGOON – “Rarely Do I Dream”

[Fat Possum]

alternative

“La vita stessa è un temporale“, dice Trevor Powers, il cantautore e produttore dell’Idaho che si cela dietro il moniker Youth Lagoon. “La vita stessa è un fratello che parla al walkie-talkie… è il tuo cane alla porta di casa, o un’auto che sfreccia in lontananza. È una voce gentile alla radio. La mamma che fuma in veranda. Il colore della luce del sole. È sempre sotto il naso ed è così facile non notarlo. Spesso, un semplice tesoro“. Delicato ma aggressivo, innovativo ma classico, “Rarely Do I Dream” è l’album più completo e audace degli Youth Lagoon. Un tesoro di filmati casalinghi, chitarre twangy fuzz, sintetizzatori sbiancati dal sole, pianoforti classici, batterie esplosive e le melodie incantate di Powers sembrano una vecchia fotografia rianimata in uno strano e lontano futuro.

LUKE SITAL-SING – “Fool’s Spring”

[Nettwerk]

indie-pop

“Questo disco, più di ogni altro, è semplicemente accaduto. Stavo lavorando da solo, suonando la maggior parte degli strumenti quando mi sono ritrovato a pensare di non avere alcuna scadenza di studio da rispettare o nessun produttore con il quale interfacciarmi. Questo mi ha regalato un certo senso di libertà e il titolo del disco, ‘Fool’s Spring’ significa un breve periodo di tempo alla fine dell’inverno in cui la temperatura si scalda, facendo credere che la primavera sia arrivata, solo per poi vedere di nuovo il clima invernale. La poesia di pensare che un periodo buio sia finito, solo per vederlo tornare, è qualcosa che risuona con il tema del nuovo album“: spiega Luke Sital-Singh.

PORRIDGE RADIO – “The Machine Starts To Sing”

[Secretly Canadian]

indie-rock

“Machine Starts To Sing“, sarà disponibile in cassetta e in digitale: si tratta della loro ultima release perché il gruppo britannico si scioglierà alla fine del tour a supporto del recente album. Gli inglesi spiegano che: l’EP è composto da 4 brani che non siamo riusciti a inserire in “Clouds…”, ma non si tratta di scarti o di B-sides. Sono alcuni dei brani che siamo più orgogliosi di aver registrato e, al momento di scegliere la tracklist dell’album, abbiamo deciso di dare loro una pubblicazione separata e di lasciargli il proprio spazio per brillare.

ALL SEEING DOLLS – “Parallel”

[a Records]

indie-folk.psichedelia

Registrato interamente dal duo tra Berlino e la Scozia durante il lockdown e prodotto da Anton Newcombe, il disco è un perfetto esempio di rock psichedelico, sorretto dall’inconfondibile voce di Dot Allison e dalla maestria strumentale di Anton Newcombe.

ADA ODA – “Pelle d’Oca”

[La Tempesta]

indie-rock

Gli Ada Oda pubblicano il loro secondo LP, “Pelle D’Oca“, che arriva poco dopo due anni dall’uscita dell’esordio “Un Amore Debole“. Torna la voce della carismatica Victoria, di origini siciliane, che ci ipnotizza unendo il post punk anni ’80 e la canzone italiana in un adorabile italiano ruvido e spezzato.

MIRRORED DAUGHTERS – “Mirrored Daughters”

[Fika Recordings]

lo-fi folk

Un album di folk-pop lo-fi e meditazioni esplorative nei boschi, realizzato da membri di Firestations, The Leaf Library e Marlody. Musica melodica e luminosa, ispirata tanto dai viaggi nella foresta di Epping quanto dalla collaborazione spontanea, queste 11 tracce offrono un intrigante viaggio attraverso (e oltre) la foresta – malinconia cristallina.

BYENOW – “feeling warm driving in bad weather”

[Spazio Dischi / Out Stack Records]

art-folk

12 istantanee art-folk che segnano una maturazione artistica di rilievo impreziosita dalla produzione di Adele Altro (Any Other). Tematicamente “feeling warm driving in bad weather” affronta i temi della guarigione e della ricerca della pace interiore e del calore, indipendentemente dalle turbolenze. Il titolo stesso cattura l’essenza di questo percorso, fotografando il tepore che può guidare anche nei momenti più difficili. Le influenze art pop di Adele si mescolano agli elementi indie e folk del duo, creando un’atmosfera onirica e avvolgente, senza dimenticarsi come essere diretti e incalzanti nelle giuste transizioni del disco.

GAYTHEIST – “The Mustache Stays”

[Hex Records]

noise-hard-rock

Con il loro primo nuovo materiale dopo “How Long Have I Been On Fire?” del 2020, il trio porta ancora una volta il suo gioioso divertimento, l’arguzia intelligente e l’assoluta capacità di suonare a pezzi su argomenti altrimenti seri e morigerati. La band si colloca a metà strada tra la sporcizia pesantemente distorta del noise rock, la velocità sferzante del punk e del thrash e la tecnicità del metal, e fa sempre tutto questo con un innegabile senso di divertimento che si può sentire scorrere attraverso gli altoparlanti. Questo nuovo album include 10 nuovi brani, oltre a una cover molto speciale che è stata registrata e mixata ancora una volta dal collaboratore di lunga data Stephen Hawkes.

JOAN THIELE – “Joanita”

[Sony]

indie-pop

«Mi sono presa il mio tempo per vivere e raccontare quello che avevo dentro. – Racconta Joan sui social a proposito del suo nuovo progetto discografico – Mi sono data un bacio sulla fronte, per rassicurare la bambina dentro di me. Le ho chiesto di fidarsi. Quando sei una ragazzina, non hai paura, sogni e basta, immagini e inventi il futuro. Ed io ho fatto questo. Ho ascoltato ed investigato le mie emozioni, una ad una. E così ho abbracciato la mia chitarra, acceso l’amplificatore e ho iniziato ad urlare». “Joanita”, è infatti il soprannome che amici e familiari hanno sempre usato per Joan, sottolineando l’aspetto più intimo e autobiografico del progetto. Il disco rappresenta un viaggio sonoro in cui l’artista si immerge nelle proprie radici e nei propri ricordi, raccontando emozioni profonde attraverso la musica.

FRANCESCO GABBANI – “Dalla Tua Parte”

[BMG]

indie-pop

Il disco segna una nuova fase artistica per il cantautore, che con brani come “Viva la vita” – il pezzo che ha presentato alla 75° edizione del Festival di Sanremo – esplora temi profondi legati al senso della vita. L’album riflette una ricerca intima, in cui il cantautore cerca di leggere la vita all’interno degli incastri della quotidianità e degli atteggiamenti che adottiamo verso il nostro vissuto.

MARUJA – “Tir na nÓg’”

[Music For Nations]

free-jazz

Secondo il frontman Harry Wilkinson, “Tir na nÓg” è “Maruja nella sua essenza più cruda, nella sua forma più pura“. La base di tutta la musica dei Maruja è l’improvvisazione, con le loro registrazioni che catturano quei momenti delle performance dal vivo in cui, come dice il batterista Jacob Hayes, “le cose si spostano a un altro livello – lo stato di flusso” e chi li ha visti dal vivo lo capirà. I Maruja parlano di spiritualità con una comprensione che ricorda i grandi del jazz del passato, gli stati elevati dell’essere raggiunti da John Coltrane, in gran parte dimenticati nelle discussioni sulla musica moderna.

TIM HECKER – “Shards”

[kranky]

elettronica

“Shards” è una raccolta di brani originariamente scritti per varie colonne sonore di film e TV che Tim Hecker ha realizzato nell’ultimo mezzo decennio. Queste composizioni sono state originariamente scritte per progetti come “Infinity Pool”, “The North Water”, “Luzifer” e “La Tour”.

SAYA GRAY – “SAYA”

[Dirty Hit]

indie-pop–folk

Dal suo primo progetto, “19 MASTERS”, acclamato dalla critica solo un paio di anni fa, Saya Gray è diventata un’artista indefinibile: un’artista il cui lavoro, dicono le note stampa, è illimitato, ammaliante, intimo, esaltante e davvero diverso da qualsiasi altro musicista che pubblica canzoni in questo momento. Ammaliata dalla vastità degli album dei Beatles e dei Led Zeppelin, oltre che da Joni Mitchell, Gray ha tenuto una chitarra acustica sul sedile del passeggero della sua auto, in caso di ispirazione. Durante la registrazione di “SAYA”, la Gray ha levigato e messo a punto le asperità dei dischi passati, trasformandole in opere più coese di cantautorato folk melodico.

KILLSWITCH ENGAGE – “This Consequence”

[Metal Blade]

metalcore

I veterani KE tornano in pista sempre capitanati da Adam Dutkiewicz. Dopo 25 anni la band non abbandona i territori conosciuti. Nel bene e nel male.

BATHS – “Gut”

[Basement’s Basement]

indie-pop-elettronica

Will Wiesenfeld si mette completamente a nudo e scrive senza filtri: ecco i temi ripetuti di sesso, relazioni e desiderio. Ballate più intense si alternano a momenti più ballabili, a volte scarni, con ritmi spezzati e sbilenchi, altri più rigogliosi.

CHALK – “Conditions III”

[Nice Swan]

indie-rock-elettronica

Con l’uscita dell’EP di debutto “Conditions”, la band ha intrecciato il suo paesaggio sonoro ibrido industrial noise/techno con immagini gotiche monocromatiche. Nel secondo, “Conditions II”, hanno esplorato i temi della nostalgia, dell’amore, della pressione e della perdita in un EP di quattro tracce che combina la techno con il post-punk industriale e l’indie-rock. Il loro terzo EP, giustamente intitolato “Conditions III”, conclude la trilogia che ha lanciato la loro carriera, fondendo elementi di musica pesante per chitarra, elettronica e breakbeat in un progetto finito euforico e spaventoso. Registrato sullo sfondo di paesaggi desolati e panorami nordici nel remoto nord dell’Islanda, i Chalk hanno mostrato un’ulteriore evoluzione nel loro suono già conflittuale.

SUNNY WAR – “Armageddon In A Summer Dress”

[C&P]

indie-pop

Sunny War, conosciuta anche come Sydney Ward, ha trovato l’ispirazione per il suo ultimo album, “Armageddon In A Summer Dress”, mentre viveva nella casa centenaria del padre defunto a Chattanooga. Inizialmente pensava che la casa fosse infestata. Suoni e visioni inquietanti l’hanno portata a scrivere la canzone “Ghosts”. Tuttavia, in seguito scoprì che le allucinazioni erano causate da fughe di gas, cambiando la sua comprensione di quelle esperienze ma non il suo obiettivo artistico. “Armageddon In A Summer Dress” esplora i temi della memoria, della perdita e dei fantasmi del passato. Dopo il successo del suo album del 2022, “Anarchist Gospel”, Sunny ha trascorso più tempo in tour con artisti come Bonnie Raitt e Mitski. Per evitare di ricadere nelle passate lotte con l’alcol, ha incanalato la sua energia nella musica, realizzando intricati demo e sperimentando con il suono. Questo processo ha comportato il passaggio dalla chitarra acustica a quella elettrica, con l’obiettivo di ottenere un suono di gruppo più completo.

MANDRAKE HANDSHAKE – “Earth-Sized Worlds”

[Tip Top Recordings]

indie-psichedelia-rock

Il concetto che lega ogni singola nota e testo di “Earth-Sized Worlds” – l’album di debutto del collettivo inglese autodefinitosi “Flowerkraut” Mandrake Handshake – è terribilmente semplice: “Welcome to Space Beach“.

IDER – “Late To The World”

[Nettwerk]

indie-pop

Un po’ HAIM, un po’ synth-pop e ballabile, un po’ elettronica minimal. Nuovo album per le IDER.

CALIFONE – “The Villager’s Companion”

[Jealous Butcher]

indie-folk

Come un passeggero in un viaggio in macchina, “The Villager’s Companion” offre una prospettiva e una storia uniche da raccontare. TVC cattura i chilometri che separano la partenza dalla destinazione, le sbiadite soste presso le stazioni di servizio, la statua di un santo di plastica attaccata al cruscotto come augurio di buon viaggio o di fortuna. Incarna l’essenza del viaggio senza l’onere della guida: l’esperienza del viaggio stesso. Il disco ci porta nel cuore della magia di Califone: accordi di pianoforte intrisi di riverbero, fruscii elettronici e strati di rumore sperimentale. Guidato dai testi astratti e frammentati di Tim Rutili – sia strani che familiari – trasmessi attraverso la sua voce calda e consumata, crea un’esperienza tanto evocativa quanto ossessionante.