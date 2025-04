Di Enrico Sciarrone

Avvertenze prima dell’uso per tutto coloro che nutrono determinate aspettative: non si tratta dell’ennesima celebrazione del mito dei Nirvana o di culto verso la figura di Kurt Cobain, né l’ennesimo prodotto atto a confutare tesi complottistiche sulla morte di quest’ultimo ma più semplicemente di un meritevole intento di preservare la memoria di una straordinaria esperienza personale, da parte della protagonista Daniela Giombini, ancora oggi una delle figure più rilevanti della scena musicale e artistica indipendente romana che, insieme a Tino Franco e Marco Porsia, ha sceneggiato, diretto, prodotto (e partorito verrebbe da dire dopo i 4 anni di lavorazione) questo ottimo docufilm “Rome as you are“, visionabile per adesso all’interno di alcuni eventi speciali organizzati presso alcuni cinema d’essai o club in giro per l’Italia dagli stessi produttori.

Il progetto ruota chiaramente attorno alle memorabili date romane dei Nirvana nell’89 al Piper e nel 91 al Castello, a cui il docufilm dedica un focus del tutto particolare ma abilmente contestualizzato e inserito all’interno del vero fulcro di quest’opera, il racconto appassionato e appassionante di un esperienza di una giovane donna che a cavallo tra gli anni 80 e 90 imbastiva, unica in un settore prettamente maschile (e maschilista) un attività di promozione, gestione di gruppi musicali rock indipendenti on the road con la sua Subway Productions, il cui apogeo è stato sicuramente aver intuito e scommesso sul gruppo che di lìavrebbe avuto un successo planetario (Nirvana) ma a cui faremmo torto se non menzionassimo anche i validi Green on Red, Cosmic Psycos, Thin White Rope, Screaming Trees, Mudhoney e altri ancora, portati in Italia grazie a lei.



Un racconto estremamente schietto, genuino, sincero che parla di determinazione, di tenacia, di sana attitudine punk (in questo caso DIY piuttosto che No Future) che ripercorre gli esordi, gli aspetti salienti di un attività di promozione fatta veramente con pochi mezzi e risorse eppure portata avanti con grande entusiasmo e passione, che traspaiono nelle parole di Daniela, nonostante le difficoltà e gli insuccessi, ammessi con altrettanta franchezza e onestà .



Ed è proprio in questo contesto cosi semplice, primordiale, alla buona che si possono cogliere, attraverso le testimonianze di grandi eminenze come il grande boss della Sub Pop, Bruce Pavitt, padre putativo del grunge, che affianca Daniela Giombini in quasi tutto il docufilm, di autorevoli giornalisti come Federico Guglielmi, di operatori nel campo musicale a Roma o nelle parole di chi semplicemente c’era, la dimensione di un mondo quasi artigianale che fa quasi tenerezza, così lontano anni luce dalla realtà dello

showbusiness musicale attuale, con un fiorire di anedotti, racconti apparentemente fini a sé ma che con il senno del poi fanno riflettere su come per molti gruppi (in primis i Nirvana) vivere la propria libertàespressiva e artistica in serenità interiore (il malessere di Kurt dopo il concerto al Piper, la nostalgia di casa, il disagio del rapporto con i fan), in semplicità, senza costrizioni abbia potuto costituire col passare del tempo un viatico fondamentale, una sorta di punto di non ritorno anche per la propria sopravvivenza non solo professionale.

Ma questo si intuisce perché il docufilm va oltre tenendo fede al fil rouge del racconto che si conclude con la fine dell’esperienza della stessa Subway nel 1992. Ma la vita va avanti e l’episodio finale (che non vi spoilero) ne è una perfetta e straordinaria metafora.



Sorretto da una incalzante colonna sonora, di brani delle migliori band indipendenti italiane (che non hanno fatto rimpiangere la prevedibile assenza della musica dei Nirvana per questione di diritti), la visione di questo docufilm è caldamente consigliata a tutti coloro che vogliono conoscere, saperne di più o alimentare la memoria di come girava la musica rock indipendente in Italia nel finire dell’ultimo millennio.