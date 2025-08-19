Credit: Jamila Fadhlaou

Seguiamo già da qualche tempo i Teethin.

Al loro attivo ci sono appena un paio di singoli, ma il prossimo 3 ottobre, via Silent Kid Records, arriverà anche il suo primo EP, “Greed Between The Lines”.

Una nuova forza audace ed eclettica emergente dal cuore del Galles, i teethin prendono l’energia grezza del punk con il ritmo dell’elettronica e della dance per creare un sound sfaccettato come le loro radici. Un gruppo eterogeneo ma coeso, legato dal desiderio comune di creare qualcosa che parli a chi è sottorappresentato e trascurato. Provenienti da diversi angoli del globo – dalle valli gallesi ad Atene, dall’Ucraina alle Filippine – la musica dei teethin riflette la complessità delle loro origini.

Dopo “DUD”, condiviso il mese scorso, oggi arriva un nuovo singolo, “Throwing Shapes”, che potete ascoltare qui sotto.

Il gruppo britannico racconta:

Una volta eravamo seduti al pub e abbiamo sentito un gruppo di uomini bianchi di mezza età parlare di come Katie Hopkins e Trump dicano le cose come stanno. Abbiamo iniziato a chiacchierare di come queste persone siano idolatrate e di come altre siano quasi manipolate per dare la colpa a ciò che non comprendono appieno, che si tratti di etnia, genere, orientamento sessuale o religione. A volte ci sembra di essere solo formiche che si arrampicano l’una sull’altra litigando tra di noi, mentre le classi superiori ci deridono e ci sputano addosso. Abbiamo scritto questo brano dopo quell’episodio, con l’immagine di qualcuno che si dimena, come se ballasse nell’ignoranza mentre il mondo intorno a lui va a fuoco, impressa nella nostra mente. È una sensazione strana ed estremamente frustrante.

Il brano utilizza elementi elettronici e beat: dapprima cupo e poi più esplosivo, in meno di tre minuti riesce a diventare una vera e propria scarica di adrenalina punk, intensa e cattiva.

