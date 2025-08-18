Credit: Steve Gullick

Il prossimo 9 gennaio, via Sonic Blew / PIAS, The Cribs pubblicheranno il loro nono LP, “Selling A Vibe“, che arriva dopo poco più di cinque anni dal precedente, “Night Network“.

Se dietro le quinte “Selling A Vibe” è diventato un ritorno a relazioni più autentiche, l’obiettivo con il produttore Patrick Wimberly era proprio quello di non ricadere nei soliti schemi. Dopo aver lavorato con produttori rock di grande fama nei precedenti album – Edwyn Collins, Alex Kapranos, Nick Launay, Dave Fridmann, Steve Albini e Ric Ocasek, solo per citarne alcuni – la scelta dell’ex membro dei Chairlift Patrick Wimberly per “Selling A Vibe” è nata da un continuo desiderio di curiosità, possibilità e avventura. Volevano lavorare con qualcuno che operasse in modo più contemporaneo, e l’elenco dei crediti di produzione di Wimberly (Solange, MGMT, Lil Yachty) ha attirato più che mai la loro attenzione.

La band alt-rock di Wakefield dice:

Avevamo sempre detto che se avessimo realizzato un altro disco ci saremmo concentrati specificamente sul potenziamento dell’elemento pop della band, quindi il modo di lavorare di Patrick e la sua esperienza in quel campo sembravano perfetti, oltre a rappresentare un’esperienza completamente nuova.

Per i Cribs non si trattava di ricreare i momenti magici del passato, ma di rompere completamente la bottiglia e vedere cosa c’era dentro. Ciò ha comportato un processo di registrazione più lento e ponderato e del tempo in studio per assecondare il loro amore per la melodia. “Selling A Vibe” diventa un disco non solo ancorato alla riconnessione, ma anche creato per suscitare la stessa risposta.

Il bassista e cantante Gary Jarman spiega:

Penso che con il passare del tempo i nostri album siano diventati sempre più aperti, e per questo le canzoni di Selling A Vibe sembrano molto personali. Quindi può essere snervante pubblicarle perché sono molto importanti per noi. So che può sembrare eccessivamente romantico o idealistico, ma alla fine è l’unica cosa che conta, quando tutto è detto e fatto. Siamo riusciti a entrare in contatto con le persone? Non vogliamo che questo album sia visto come un disco “indie rock” o “punk” o altro, tutte cose che prima sembravano importanti per noi. La nostra unica speranza è che le persone apprezzino e entrino in contatto con le canzoni e i testi per quello che sono. Vogliamo che siano per tutti, davvero. E in quanto tale, suppongo si possa dire che questo è il nostro album più ambizioso, poiché ci siamo dedicati completamente a questo obiettivo. In breve, speriamo sinceramente che vi piaccia.

Ad anticipare la release ecco il primo singolo “Summer Seizures”, accompagnato da un video diretto da Andy Knowles.

Il chitarrista e cantante Ryan Jarman racconta:

Dal punto di vista dei testi, una mattina mi trovavo nella cucina del mio appartamento a New York e sentivo che l’estate stava iniziando. Qui ho trascorso la migliore estate della mia vita e poi, alcuni anni fa, senza dubbio la più difficile, quindi quando ho sentito che stava tornando è stato un modo per segnare il tempo, guardare dove mi trovo ora e cercare di mettere tutto insieme. È una canzone che parla di amore, tragedia e imparare a convivere con se stessi, ambientata durante l’estate a New York.

“Selling A Vibe” Tracklist:

1. Dark Luck

2. Selling A Vibe

3. A Point Too Hard To Make

4. Never The Same

5. Summer Seizures

6. Looking For The Wrong Guy

7. If Our Paths Never Crossed

8. Self Respect

9. You’ll Tell Me Anything

10. Rose Mist

11. Distractions

12. Brothers Won’t Break