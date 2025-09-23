Credit: Travis Shinn

Per celebrare i quarant’anni dalla loro formazione, i Pixies annunciano “Pixies 40”, il tour mondiale che partirà nel 2026.

I primi concerti inizieranno nel Regno Unito a maggio, per poi proseguire in Europa tra giugno e luglio, e arrivare per un’unica data italiana, il 14 luglio a Milano al Parco della Musica, organizzata da DNA concerti.

I biglietti saranno disponibili da venerdì 26 settembre alle ore 11 QUI.

Per festeggiare questo traguardo epico la formazione storica composta da Black Francis, Joey Santiago e David Lovering, insieme alla bassista Emma Richardson, si esibirà in location prestigiose, tra cui per la prima volta alla Royal Albert Hall di Londra.

Nati a Boston nel 1986, con la loro voce inconfondibile i Pixies sono diventati una delle band più importanti e pionieristiche della musica alternativa. Il loro sound immediatamente riconoscibile continua ancora oggi a influenzare nuove generazioni di musicisti.

Fin dai loro primi caotici concerti nei club, i Pixies hanno ridefinito cosa potesse essere un live. Niente glamour, niente chiacchiere sul palco: solo un’esplosione di suono incessante e travolgente. Un nuovo modo di fare rock dal vivo.

Non è un caso che “Pixies 40” inizi nel Regno Unito, dove la band fu accolta per la prima volta a braccia aperte dalla stampa musicale britannica, prima di conquistare il mondo. Sono passati oltre 35 anni da quando il rivoluzionario album “Doolittle”, certificato Platino, catapultò la band nella Top Ten del Regno Unito, e più di 20 anni dalla loro acclamata reunion al Coachella.