I My Chemical Romance, dopo le date annunciate a Londra per celebrare i 30 anni dell’iconico album “The Black Parade”, 8, 10 e 11 luglio del prossimo anno al Wembley Stadium, suoneranno anche in Italia, più precisamente alla Visarno Arena di Firenze il 15 luglio. Le date sono inserite nel contesto di un piccolo tour europeo che oltre a Londra prevede anche Liverpool, Glasgow e Madrid.

Nei suoi show più recenti la band ha proposto dal vivo tutto “The Black Parade” nella sua interezza, insieme ad altri classici e rarità sempre del periodo di “TBP”.

L’ultima volta che i MCR avevano suonato nel nostro Paese, infatti, risale al 4 giugno 2022, quando l’Arena Parco Nord di Bologna li aveva accolti nell’ambito del reunion tour. Quella serata, che registrò il tutto esaurito, era stata la conclusione di un percorso accidentato: il concerto recuperava infatti le date inizialmente previste per il 2020 e il 2021, rinviate a causa della pandemia.