Quando ci troviamo davanti a colossi del mondo musicale, in attività ormai da decenni, escono sempre pareri molto contrastanti sui loro primi lavori. Basti pensare agli Arctic Monkeys con “Whatever People Say I Am, That’s What I Am Not“: non sono sicuramente pochi i puritani del britpop che affermano che questo sia stato il punto più alto della band di Sheffield, altri dicono l’identica cosa riguardo i loro album successivi. Più controverso tra tutti, però, è proprio “You Could Have It So Much Better” dei Franz Ferdinand, uscito esattamente 20 anni fa.

Tra chi lo definirebbe semplicemente come l’ennesimo disco rock nel panorama musicale inglese e chi lo ritiene una semplice copia del primo album “Franz Ferdinand”, c’è di fatto una cosa su cui tutti sono d’accordo: la band scozzese ha decisamente lasciato il segno. Tra pezzi iconici come “You’re The Reason I’m Leaving” e “Walk Away” e ballads come “Eleanor Put Your Boots On” e “Fade Together”, l’inconfondibile voce di Alex Kapranos continua ad incantare anche dopo un intero decennio.

Può piacere o meno, ma l’album nel suo insieme è coerente, godibile e non stanca facilmente. Dietro vi è un maniacale lavoro di produzione e lo si sente sempre meglio ascolto dopo ascolto, già dalla traccia di apertura “The Fallen”. Possiamo quindi tranquillamente dire che “You Could Have It So Much Better”, pur compiendo 20 anni, non è invecchiato per nulla. Anzi, era e rimane uno dei pilastri fondanti della musica del gruppo scozzese, nonchè un vero e proprio simbolo di un’intera generazione.

Pubblicazione: 3 ottobre 2005 (UK)

Durata: 41:16

Tracce: 13

Genere: Indie rock, Post-punk

Etichetta: Domino Records

Produttore: Rich Costey

Tracklist: