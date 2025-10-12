Credti: Bandcamp

Per gli appassionati di indie-pop, il ritorno dei Format rappresenta indubbiamente uno degli eventi più importanti degli ultimi anni. La band di Nate Ruess e Sam Means, infatti, è stata tanto ignorata su larga scala quanto adorata nel circuito degli ascoltatori più attenti, e il successo dei fun. ha dimostrato che, se adeguatamente promossi, anche i Format avrebbero potuto esplodere, visto che la voce era sempre la stessa e c’erano similitudini anche nello stile melodico e sonoro. Ora, con Jack Antonoff sempre più impegnato a fare il songwriter delle star, Nate è finalmente “tornato a casa” e il nuovo singolo “Holy Roller” rappresenta un ottimo biglietto da visita per la seconda vita del progetto. In attesa dell’album “Boycott Heaven“, in arrivo il prossimo 23 gennaio, ripercorriamo le canzoni più entusiasmanti dei due album che, tra il 2003 e il 2006, hanno conquistato il cuore di chi ama la nobile arte del pop.

10. TIE THE ROPE

(da “Interventions + Lullabies”, 2003)

Iniziamo subito con un ritmo incalzante, le chitarre che spingono, la voce carismatica di Nate che entra subito senza perdere tempo, lo stile delle sue melodie vocali che cattura all’istante e la fluidità dei passaggi tra strofa, bridge, ritornello e ritorno. Non può mancare uno special parimenti azzeccato e che arriva al momento giusto per un brano immediato e di qualità. Il miglior modo per iniziare questo viaggio, sia per chi non conosce la band che per i fan che vogliono rinfrescarsi la memoria.

9. ON YOUR PORCH

(da “Interventions + Lullabies”, 2003)

Continuiamo con il momento più sussurrato di tutto il repertorio dei Format, che mette perfettamente in luce il lato introspettivo della band. Il suono è spoglio, la voce si mantiene su tonalità basse e la melodia è morbidissima. Ciononostante, il brano è di grande presa ed è in grado di conquistare qualunque ascoltatore, anche grazie a un testo molto toccante e capace di rappresentare al meglio la voglia di reagire alle difficoltà.

8. PICK ME UP

(da “Dog Problems”, 2006)

Altro brano trascinante, che in questo caso punta su un impeccabile crescendo, partendo piano e alzando progressivamente i giri, fino a esplodere in un ritornello micidiale. Il dinamismo negli arrangiamenti e un andamento melodico mai davvero prevedibile, soprattutto nella seconda metà, rendono questa canzone una droga da ascoltare e cantare ancora e ancora.

7. GIVE IT UP

(da “Interventions + Lullabies”, 2003)

Si torna a sonorità prevalentemente acustiche, ma con più potenza e varietà. Spicca un perfetto uso dell’oboe che lancia mirabilmente un ritornello di zucchero che non può lasciare indifferenti, così come il breve e efficace intermezzo di chitarra e il giro di tastiera sul finale. Un ottimo esempio di come una struttura semplice possa essere elevata dai dettagli.

6. TIME BOMB

(da “Dog Problems”, 2006)

Canzone strapiena di idee azzeccatissime, da quella di mettere subito in primo piano la voce, a quella del cambio leggero ma capace di fare la differenza nella melodia a metà della prima strofa, al modo in cui la suddetta strofa viene sostenuta da un giro di piano semplicissimo ma ideale in questo contesto, a quel “tick tock” con cui parte il ritornello, alla seconda strofa ancora diversa melodicamente ma che comunque si collega benissimo al resto, all’ulteriore aumento del tasso di varietà in occasione dello special. Da insegnare a chiunque voglia diventare un songwriter.

5. LET’S MAKE THIS MOMENT A CRIME

(da “Interventions + Lullabies”, 2003)

Riecco l’introspezione, ma declinata ancora in un altro modo, ovvero con una mid-tempo agrodolce e di forte intensità emotiva. Qui, dal punto di vista della melodia, l’andamento è piuttosto lineare, ma la consueta cura nel proporre saliscendi di intensità dà allo scheletro del brano un impatto irresistibile e lo colloca ineluttabilmente nel cuore di chi l’ha ascoltato e lo ascolterà con la giusta predisposizione mentale.

4. OCEANS

(da “Dog Problems”, 2006)

Qui non c’è molto da raccontare, rispetto a altre canzoni non c’è un’attenzione esagerata alle modalità con cui migliorare l’aspetto compositivo. Ma ciò avviene perché quest’ultimo è così alto di suo che la scelta migliore è semplicemente metterlo in primo piano, senza distrarre l’ascoltatore con altre cose che non siano lo splendore di questa melodia e del modo in cui Nate la interpreta. Se siete fan dei Format, nel 2006 questa canzone avrà certamente monopolizzato le vostre cantate sotto la doccia; se non lo siete, ascoltate poi ditemi se non vi verrà voglia di cimentarvi.

3. IF WORK PERMITS

(da “Dog Problems”, 2006)

Di solito le canzoni dei Format godono di una buona varietà all’interno del brano, come ho specificato più volte, ma qui si va oltre e si propone un brano molto più sfaccettato e con almeno due anime, ovvero quella contemplativa e quella festaiola. Cinque minuti e mezzo epici e che rappresentano la chiusura ideale di quel disco pazzesco che è “Dog Problems”, indimenticabile fin dal packaging. Ascoltate e lasciatevi andare all’entusiasmo irrefrenabile che i Format meritano.

2. THE FIRST SINGLE (YOU KNOW ME)

(da “Interventions + Lullabies”, 2003)

Come spesso capita nel pop, per le prime due canzoni di questa lista sarebbe solo il caso di dire “ascoltate e godete” senza ulteriori spiegazioni. Come lo spieghi, ad esempio, il modo in cui la ritmica esalta la melodia di questo brano, pur con un andamento regolare e senza inventarsi niente? Come lo spieghi il modo in cui il ritornello ti scoppia nel petto e ti stende senza appello? Come lo spieghi quell’incredibile handclapping che in sole due battute dà una spinta irresistibile al ritornello stesso? E quando Nate canta “do you want to falla part? I cound if you can try to fix what I’ve undone“, se non hai vissuto uno stato d’animo di questo tipo, come lo spieghi meglio di così? Basta, ascoltate e godete.

1. SHE DOESN’T GET IT

(da “Dog Problems”, 2006)

Anche qui, c’è poco da spiegare, perché già quel suono scintillante di chitarra con cui inizia la canzone è una di quelle magie musicali che vince in partenza. Mettiamoci poi l’iconica coppia di versi iniziale “all the girls pose the same for pictures/all the boys got the same girls’ hair“, che nel 2006 anticipava le cose di almeno 10 anni se non 15, e poi da qui è tutta discesa, con una melodia di assoluta qualità, un testo particolarmente azzeccato per noi inguaribili romantici e la solita attenzione ai dettagli e a rifuggire la staticità. Ribadisco: ascoltate e godete.